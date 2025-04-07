Российские силы освободили Катериновку в ДНР

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новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные взяли под контроль село Катериновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Подробности операции по освобождению населенного пункта пока не раскрываются.
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