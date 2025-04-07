Уволенного свердловского борца с коррупцией сменил зам, ходят слухи о реформе

Департамент противодействия коррупции свердловского правительства временно возглавил Сергей Ежов, до этого занимавший должность заместителя. Информация об этом появилась на официальном сайте структуры.
«Ежов Сергей Геннадиевич — исполняющий обязанности директора департамента противодействия коррупции Свердловской области», — говорится на сайте. Пост директора департамента стал вакантным после увольнения Ильхама Ширалиева в конце марта. Он уходил на фоне нескольких крупных коррупционных скандалов в свердловской власти. Сначала был задержан глава Дегтярска Вадим Пильников, затем министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Ежов на посту руководителя департамента — временная фигура, сошлись во мнении несколько собеседников URA.RU. При этом кто будет вместо него, пока непонятно. До того, как врио губернатора стал Денис Паслер, ходили слухи о том, что кресло директора департамента может занять начальник Управления архивами региона Роман Тараборин.
Более того, по словам еще одного источника агентства, после ухода Ширалиева актуализировались слухи о возможном реформировании департамента. По мнению некоторых в правительстве, прошлый руководитель необоснованно раздул штат сотрудников.
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