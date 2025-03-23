Курганские спасатели за выходные потушили 14 пожаров, не допустив жертв

За минувшие выходные в Курганской области было успешно ликвидировано 14 пожаров. Среди наиболее значительных — пожары в деревне Перевалово и городе Петухово, сообщает пресс-служба МЧС России по Курганской области.
В деревне Перевалово (Куртамышский округ) огонь охватил хозяйственную постройку площадью 30 квадратных метров. А в Петухово возгорание произошло в нежилом четырехквартирном доме. «Недостаток конструкции, изготовления электрооборудования и нарушение правил эксплуатации являются основными причинами данных пожаров», — отмечают в ведомстве.
Кроме этих случаев, за выходные были зафиксированы возгорания бани, жилых домов, мусора и семь ландшафтных пожаров. Всего к ликвидации последствий пожаров привлекались пять единиц техники.
Ранее в Курганской области было зафиксировано увеличение числа пожаров. На заседании комитета по аграрной политике областной думы обсуждались проблемы неисправности противопожарных систем и недостаточного доступа к водоисточникам, что усугубляет ситуацию с пожарами в регионе.
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