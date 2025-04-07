Паслер официально назначил своего нового представителя в Москве: что о нем известно

Андрей Цыкун официально возглавил постпредство Свердловской области в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Цыкун был замом у Паслера, когда тот возглавлял ПАО «Т Плюс»
Андрей Цыкун был замом у Паслера, когда тот возглавлял ПАО «Т Плюс» Фото:

Как и анонсировало URA.RU, постоянное представительство Свердловской области в Москве возглавил 46-летний Андрей Цыкун, экс-постпред Оренбуржья в столице и товарищ нового свердловского губернатора Дениса Паслера . Информация о об этом появилась на официальном сайте структуры.

«Андрей Цыкун назначен постоянным представителем губернатора Свердловской области. Родился 28 апреля 1978 года в Иркутске. В 2001-м окончил Иркутскую государственную экономическую академию. В 2022 году прошёл профессиональную переподготовку по специальности „Современное государственное управление“ в Российской академии народного хозяйства и государственной службы», — говорится в описании его биографии.

Трудовой путь Цыкун начинал в 2001 году в бизнесе, занимал руководящие посты в коммерческих организациях. В 2013-м пришел на госслужбу и сразу на должность замдиректора свердловского представительства губернатора в органах госвласти РФ. Проработал там до 2016 года. С 2017 по 2019 год, когда Паслер был гендиректором ПАО «Т Плюс», был у него заместителем. В 2019-м, когда Паслер стал губернатором Оренбургской области, стал его представителем в Москве, где и проработал до 3 апреля. Женат, есть четверо детей.

Цыкун — не единственный соратник Паслера, которого тот завел в свердловское правительство. 5 апреля должности замгубернатора по соцполитике — министра здравоохранения заняла Татьяна Савинова, работавшая с Паслером в Оренбуржье.

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Как и анонсировало URA.RU, постоянное представительство Свердловской области в Москве возглавил 46-летний Андрей Цыкун, экс-постпред Оренбуржья в столице и товарищ нового свердловского губернатора Дениса Паслера . Информация о об этом появилась на официальном сайте структуры. «Андрей Цыкун назначен постоянным представителем губернатора Свердловской области. Родился 28 апреля 1978 года в Иркутске. В 2001-м окончил Иркутскую государственную экономическую академию. В 2022 году прошёл профессиональную переподготовку по специальности „Современное государственное управление“ в Российской академии народного хозяйства и государственной службы», — говорится в описании его биографии. Трудовой путь Цыкун начинал в 2001 году в бизнесе, занимал руководящие посты в коммерческих организациях. В 2013-м пришел на госслужбу и сразу на должность замдиректора свердловского представительства губернатора в органах госвласти РФ. Проработал там до 2016 года. С 2017 по 2019 год, когда Паслер был гендиректором ПАО «Т Плюс», был у него заместителем. В 2019-м, когда Паслер стал губернатором Оренбургской области, стал его представителем в Москве, где и проработал до 3 апреля. Женат, есть четверо детей. Цыкун — не единственный соратник Паслера, которого тот завел в свердловское правительство. 5 апреля должности замгубернатора по соцполитике — министра здравоохранения заняла Татьяна Савинова, работавшая с Паслером в Оренбуржье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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