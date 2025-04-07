На двух участках главной трассы ЯНАО ввели ограничения движения

На 1263-м и 1261-ом километрах трассы Надым-Салехард (участок автодороги Сургут-Салехард) ввели реверсивное движение. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО и департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Внимание! На 1263-м километре участка дороги Надым-Салехард вводится реверсивное движение», — написано в telegram-канале Госавтоинспекции. «Внимание! На мосту через реку Хойзериена на 1261-ом километре участка дороги Надым-Салехард вводится движение в реверсивном режиме», — добавили в департаменте транспорта.
В ведомствах просят водителей быть предельно внимательными, соблюдать установленный скоростной режим и ПДД. Сколько продлятся ограничения и с чем они связаны — неизвестно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!