На двух участках главной трассы ЯНАО ввели ограничения движения

На трассе Надым-Салехард ввели реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Надым-Салехард ввели ограничения движения
На трассе Надым-Салехард ввели ограничения движения Фото:

На 1263-м и 1261-ом километрах трассы Надым-Салехард (участок автодороги Сургут-Салехард) ввели реверсивное движение. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО и департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! На 1263-м километре участка дороги Надым-Салехард вводится реверсивное движение», — написано в telegram-канале Госавтоинспекции. «Внимание! На мосту через реку Хойзериена на 1261-ом километре участка дороги Надым-Салехард вводится движение в реверсивном режиме», — добавили в департаменте транспорта.

В ведомствах просят водителей быть предельно внимательными, соблюдать установленный скоростной режим и ПДД. Сколько продлятся ограничения и с чем они связаны — неизвестно.

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На 1263-м и 1261-ом километрах трассы Надым-Салехард (участок автодороги Сургут-Салехард) ввели реверсивное движение. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО и департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! На 1263-м километре участка дороги Надым-Салехард вводится реверсивное движение», — написано в telegram-канале Госавтоинспекции. «Внимание! На мосту через реку Хойзериена на 1261-ом километре участка дороги Надым-Салехард вводится движение в реверсивном режиме», — добавили в департаменте транспорта. В ведомствах просят водителей быть предельно внимательными, соблюдать установленный скоростной режим и ПДД. Сколько продлятся ограничения и с чем они связаны — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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