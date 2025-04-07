Automobilwoche: Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники

Немецкая оборонная компания Rheinmetall разрабатывает стратегию для изготовления бронированных кабин для военных грузовиков на одном из заводов в Германии, который автомобильный гигант Volkswagen планирует закрыть в рамках своей программы сокращения затрат. Об этом сообщил журнал Automobilwoche, ссылаясь на информацию от источников, знакомых с ситуацией.
«Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер настаивает на скорейшем принятии решения по заводу Volkswagen в Оснабрюке. Планы производства стали более конкретными. Так Rheinmetall и MAN рассматривают возможность производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков в Оснабрюке», — пишет Automobilwoche.
Как сообщало URA.RU, убытки заставили компанию Porsche SE Holding, владеющую долями в Volkswagen и Porsche, задуматься о возвращении в оружейный бизнес, в том числе начать производство танков. Ранее гендиректор Volkswagen Оливер Блуме допустил возможность производства оружия и военной техники на своих заводах, пишет RT.
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