07 апреля 2025

Automobilwoche: Rheinmetall хочет привлечь Volkswagen к выпуску военной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Комплектующие для военных грузовиков планируют выпускать на заводе в ФРГ
Комплектующие для военных грузовиков планируют выпускать на заводе в ФРГ Фото:

Немецкая оборонная компания Rheinmetall разрабатывает стратегию для изготовления бронированных кабин для военных грузовиков на одном из заводов в Германии, который автомобильный гигант Volkswagen планирует закрыть в рамках своей программы сокращения затрат. Об этом сообщил журнал Automobilwoche, ссылаясь на информацию от источников, знакомых с ситуацией.

«Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер настаивает на скорейшем принятии решения по заводу Volkswagen в Оснабрюке. Планы производства стали более конкретными. Так Rheinmetall и MAN рассматривают возможность производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков в Оснабрюке», — пишет Automobilwoche.

Как сообщало URA.RU, убытки заставили компанию Porsche SE Holding, владеющую долями в Volkswagen и Porsche, задуматься о возвращении в оружейный бизнес, в том числе начать производство танков. Ранее гендиректор Volkswagen Оливер Блуме допустил возможность производства оружия и военной техники на своих заводах, пишет RT.

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Немецкая оборонная компания Rheinmetall разрабатывает стратегию для изготовления бронированных кабин для военных грузовиков на одном из заводов в Германии, который автомобильный гигант Volkswagen планирует закрыть в рамках своей программы сокращения затрат. Об этом сообщил журнал Automobilwoche, ссылаясь на информацию от источников, знакомых с ситуацией. «Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер настаивает на скорейшем принятии решения по заводу Volkswagen в Оснабрюке. Планы производства стали более конкретными. Так Rheinmetall и MAN рассматривают возможность производства пуленепробиваемых кабин для грузовиков в Оснабрюке», — пишет Automobilwoche. Как сообщало URA.RU, убытки заставили компанию Porsche SE Holding, владеющую долями в Volkswagen и Porsche, задуматься о возвращении в оружейный бизнес, в том числе начать производство танков. Ранее гендиректор Volkswagen Оливер Блуме допустил возможность производства оружия и военной техники на своих заводах, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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