Власти раскрыли, когда пермяки увидят натовскую технику, захваченную на СВО

С середины мая в Перми откроется выставка военной техники Североатлантического альянса, захваченной на полях сражений. Подробнее о площадке и графике работы, рассказала пресс-служба правительства Прикамья.
«С 15 мая на площади у ТРК „Спешилов“ (улица Спешилова, 114) начнет работу уникальная выставка трофейной военной техники стран НАТО. Вход свободный. Экспозиция будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00», — написано на сайте ведомства.
Экспонаты доставят из Уфы. Выставка будет работать до 25 мая. Ранее об ее открытии в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщала министр культуры региона Алла Платонова.
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