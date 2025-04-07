07 апреля 2025

Власти раскрыли, когда пермяки увидят натовскую технику, захваченную на СВО

В Перми 15 мая начнет работу бесплатная выставка трофейной военной техники НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильная выставка — это федеральный проект для демонстрации в разных города России
Мобильная выставка — это федеральный проект для демонстрации в разных города России Фото:
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С середины мая в Перми откроется выставка военной техники Североатлантического альянса, захваченной на полях сражений. Подробнее о площадке и графике работы, рассказала пресс-служба правительства Прикамья.

«С 15 мая на площади у ТРК „Спешилов“ (улица Спешилова, 114) начнет работу уникальная выставка трофейной военной техники стран НАТО. Вход свободный.  Экспозиция будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00», — написано на сайте ведомства.

Экспонаты доставят из Уфы. Выставка будет работать до 25 мая. Ранее об ее открытии в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщала министр культуры региона Алла Платонова. 

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С середины мая в Перми откроется выставка военной техники Североатлантического альянса, захваченной на полях сражений. Подробнее о площадке и графике работы, рассказала пресс-служба правительства Прикамья. «С 15 мая на площади у ТРК „Спешилов“ (улица Спешилова, 114) начнет работу уникальная выставка трофейной военной техники стран НАТО. Вход свободный.  Экспозиция будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00», — написано на сайте ведомства. Экспонаты доставят из Уфы. Выставка будет работать до 25 мая. Ранее об ее открытии в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщала министр культуры региона Алла Платонова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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