Общество Колонну танков и военных машин с солдатами заметили в Екатеринбурге. Фото 08 апреля 2025 в 10:44 Размер текста - 17 + На время репетиции ГАИ перекрывала несколько улиц Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге утром 8 апреля по улицам Вторчермета проехали танки и десятки другой военной техники. Военнослужащие провели репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU. По улице Новосибирской проехали танки Т-34, Т-72БЗ, а также ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовые машины и мотоциклы. Колонну сопровождали Госавтоинспекция, военная полиция и МЧС. На время мероприятия инспекторы перекрывали движения сразу по нескольким улицам. Остальные репетиции пройдут 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Ограничения коснутся улиц Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Помимо этого, в эти дни будут иначе курсировать автобусные маршруты №№81, 77 и 53. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 8 апреля по улицам Вторчермета проехали танки и десятки другой военной техники. Военнослужащие провели репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU. По улице Новосибирской проехали танки Т-34, Т-72БЗ, а также ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовые машины и мотоциклы. Колонну сопровождали Госавтоинспекция, военная полиция и МЧС. На время мероприятия инспекторы перекрывали движения сразу по нескольким улицам. Остальные репетиции пройдут 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Ограничения коснутся улиц Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Помимо этого, в эти дни будут иначе курсировать автобусные маршруты №№81, 77 и 53. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям