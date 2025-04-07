В Екатеринбурге утром 8 апреля по улицам Вторчермета проехали танки и десятки другой военной техники. Военнослужащие провели репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU.
По улице Новосибирской проехали танки Т-34, Т-72БЗ, а также ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовые машины и мотоциклы. Колонну сопровождали Госавтоинспекция, военная полиция и МЧС. На время мероприятия инспекторы перекрывали движения сразу по нескольким улицам.
Остальные репетиции пройдут 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Ограничения коснутся улиц Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Помимо этого, в эти дни будут иначе курсировать автобусные маршруты №№81, 77 и 53.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Екатеринбурге утром 8 апреля по улицам Вторчермета проехали танки и десятки другой военной техники. Военнослужащие провели репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU. По улице Новосибирской проехали танки Т-34, Т-72БЗ, а также ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовые машины и мотоциклы. Колонну сопровождали Госавтоинспекция, военная полиция и МЧС. На время мероприятия инспекторы перекрывали движения сразу по нескольким улицам. Остальные репетиции пройдут 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Ограничения коснутся улиц Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Помимо этого, в эти дни будут иначе курсировать автобусные маршруты №№81, 77 и 53.