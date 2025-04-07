07 апреля 2025

Колонну танков и военных машин с солдатами заметили в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург , военная техника, военные, репетиция парада, колонна военной техники, репетиция парада победы
На время репетиции ГАИ перекрывала несколько улиц Фото:

В Екатеринбурге утром 8 апреля по улицам Вторчермета проехали танки и десятки другой военной техники. Военнослужащие провели репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU.

По улице Новосибирской проехали танки Т-34, Т-72БЗ, а также ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовые машины и мотоциклы. Колонну сопровождали Госавтоинспекция, военная полиция и МЧС. На время мероприятия инспекторы перекрывали движения сразу по нескольким улицам.

Остальные репетиции пройдут 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Ограничения коснутся улиц Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Помимо этого, в эти дни будут иначе курсировать автобусные маршруты №№81, 77 и 53.

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В Екатеринбурге утром 8 апреля по улицам Вторчермета проехали танки и десятки другой военной техники. Военнослужащие провели репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU. По улице Новосибирской проехали танки Т-34, Т-72БЗ, а также ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовые машины и мотоциклы. Колонну сопровождали Госавтоинспекция, военная полиция и МЧС. На время мероприятия инспекторы перекрывали движения сразу по нескольким улицам. Остальные репетиции пройдут 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Ограничения коснутся улиц Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Помимо этого, в эти дни будут иначе курсировать автобусные маршруты №№81, 77 и 53.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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