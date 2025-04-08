Набиуллина похвасталась последствиями высокой ключевой ставки

Набиуллина: благодаря повышению ключевой ставки удалось снизить темпы инфляции
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Благодаря высокой ключевой ставки удалось замедлить инфляцию
Благодаря высокой ключевой ставки удалось замедлить инфляцию Фото:

Благодаря повышению ключевой ставки, замедление уровня инфляции в России не останавливается. Такими выводами, исходя из недельных данных, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

"Мы видим уже проявляющиеся эффекты [от повышения ключевой ставки], инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, как минимум, не останавливается", — заявила Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в Госдуме. 

Эльвира Набиуллина ранее заявляла о снижении вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, но подчеркнула, что если текущие меры окажутся недостаточными для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году, ставка может быть повышена. Также она отметила, что экономика России развивается по сценарию мягкой посадки, что подтверждается снижением напряженности на рынке труда и замедлением внутреннего спроса.

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Благодаря повышению ключевой ставки, замедление уровня инфляции в России не останавливается. Такими выводами, исходя из недельных данных, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.  "Мы видим уже проявляющиеся эффекты [от повышения ключевой ставки], инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, как минимум, не останавливается", — заявила Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в Госдуме.  Эльвира Набиуллина ранее заявляла о снижении вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, но подчеркнула, что если текущие меры окажутся недостаточными для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году, ставка может быть повышена. Также она отметила, что экономика России развивается по сценарию мягкой посадки, что подтверждается снижением напряженности на рынке труда и замедлением внутреннего спроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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