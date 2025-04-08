Набиуллина похвасталась последствиями высокой ключевой ставки

Благодаря повышению ключевой ставки, замедление уровня инфляции в России не останавливается. Такими выводами, исходя из недельных данных, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Мы видим уже проявляющиеся эффекты [от повышения ключевой ставки], инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление инфляции, как минимум, не останавливается", — заявила Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в Госдуме.
Эльвира Набиуллина ранее заявляла о снижении вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, но подчеркнула, что если текущие меры окажутся недостаточными для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году, ставка может быть повышена. Также она отметила, что экономика России развивается по сценарию мягкой посадки, что подтверждается снижением напряженности на рынке труда и замедлением внутреннего спроса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.