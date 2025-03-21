В России снизилась возможность увеличения ключевой процентной ставки. Об этом сообщила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, следующей за заседанием совета директоров.
Кроме того, ЦБ не намерен влиять на процесс установления валютных курсов, который осуществляется банками. Эти и другие заявления Набиуллиной — в материале URA.RU.
Возвращение иностранных брендов
Набиуллина заявила, что возможное возвращение иностранных брендов в Россию может стать дезинфляционным фактором. Это связано с возможным улучшением условий внешней торговли и снижением издержек на импорт. Однако пока такая возможность остается гипотетической. По словам главы ЦБ, в прогнозных сценариях регулятор исходит из сохранения санкционного давления на текущем уровне.
Формирование валютного курса банков
Набиуллина подчеркнула, что Центробанк не планирует вмешиваться в процесс формирования валютного курса банками. По ее словам, такое вмешательство может сделать операции с валютой невыгодными для банков, что приведет к снижению удовлетворения клиентского спроса.
Повысится ли ключевая ставка
Глава ЦБ допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, но отметила, что вероятность этого снизилась. Она уточнила, что если текущих мер будет недостаточно для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году, ставка может быть повышена.
Снижение ставок по вкладам
Набиуллина назвала снижение ставок по вкладам до уровня ниже ключевой ставки признаком нормализации ситуации. Ранее банки завышали ставки в ожидании возможного повышения ключевой ставки. Она пояснила, что сейчас ситуация вернулась к нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки.
Состояние экономики России
Глава ЦБ отметила, что экономика России развивается по сценарию мягкой посадки, без резких скачков. Это подтверждается снижением напряженности на рынке труда и замедлением внутреннего спроса.
Отношение Набиулиной к мемам о себе
Глава ЦБ призналась, что спокойно относится к шуткам и мемам о своей деятельности. Она отметила, что особенно хорошо реагирует, если они смешные.
Снятие санкций США с России
Набиуллина считает, что обсуждать снятие санкций США с России пока преждевременно. Она отметила, что никаких конкретных действий или обсуждений на эту тему не ведется.
Снижение темпов роста цен
Набиуллина сообщила, что с начала 2025 года темпы роста цен в России постепенно снижаются. Она уточнила, что рост цен на услуги и продовольствие остается высоким, но по непродовольственным товарам он замедлился до умеренных значений.
Цели ЦБ по инфляции
Центробанк сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, заявила Набиуллина. Она подчеркнула, что возвращение к этому уровню необходимо вне зависимости от сценария развития внешних условий. Регулятор нацелен на достижение 4% к 2026 году.
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