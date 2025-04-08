Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев приблизил свою отправку на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в коррупции, приблизил свою отправку на СВО. Как URA.RU рассказал источник из окружения экс-чиновника, суд первой инстанции отпустил его на фронт и потребовал приостановить производство по делу. Сейчас ожидается решение апелляции.
«Изначально следствие отказывалось ставить дело Репринцева на паузу. Якобы по делу еще не были проведены некоторые следственные и процессуальные действия. По итогу пришлось обращаться в суд. Первая инстанция признала за бывшим вице-мэром областного центра право отправиться на СВО с приостановкой производства по делу. Сейчас это решение должны рассмотреть в апелляции», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с адвокатом Репринцева — Натальей Казаковой. Она подтвердила информацию. По ее словам, сейчас Репринцев продолжает оставаться в СИЗО №1. В случае, если апелляция оставит решение без изменения, ее подзащитный отправится на фронт, а дело в его отношении будет приостановлено.
Репринцев был задержан в июле 2024 года по подозрению в получении взяток. В вину экс-чиновнику поставили то, что, будучи на госслужбе, он получил не менее 10 млн рублей за помощь в решении вопроса подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.
Спустя около четырех месяцев в СИЗО Репринцев заявил о своем желании уйти на СВО. С того момента адвокат начал готовить пакет документов для решения вопроса.
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