Российские космонавты прибыли на МКС ради важных экспериментов

Российские космонавты успешно прибыли на Международную космическую станцию (МКС) для проведения научных экспериментов. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, корабль «Союз МС-27» пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента станции в автоматическом режиме около 12:00 по московскому времени.
«Космонавты, встречайте коллег: „Союз МС-27“ прибыл на МКС. В 11:58 мск он в автоматическом режиме причалил к узловому модулю „Причал“ российского сегмента МКС», — сообщила пресс-служба Роскосмоса. В состав команды попали Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» произошел в 8 часов 47 минут утра по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Через девять минут после старта ракета доставила космический корабль «Союз МС-27» на околоземную орбиту. Полет корабля к МКС занял чуть более трех часов.
Продолжительность миссии, предположительно, составит 245 суток. В ходе нее экипаж проведет два выхода в открытый космос и займется выполнением не менее 42 научных экспериментов.
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