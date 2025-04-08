Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно осуществила запуск с космодрома Байконур. На борту находится пилотируемый космический корабль «Союз МС-27», который направлен к Международной космической станции (МКС). Экипаж состоит из российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима, сообщает «Роскосмос».
«Пилотируемый корабль „Союз МС-27“ отправился на МКС — в экипаже Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонни Ким», — сказано в telegram-канале Госкорпорации.
Согласно расписанию, запуск ракеты произведен в 8:47 по московскому времени с 31-й стартовой площадки космодрома Байконур. Космический аппарат направлен к Международной космической станции по ускоренной двухвитковой траектории, предполагаемая длительность полета составляет 3 часа 17 минут. Ожидается, что стыковка с российским модулем «Причал» МКС произойдет в 12:04 московского времени.
Запланировано, что экипаж проведет на орбитальной станции 245 суток. Запуск ракеты посвящен 80-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Ракета «Союз-2.1а», получившая наименование «Ракета Победы», украшена символикой данной значимой годовщины.
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