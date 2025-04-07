07 апреля 2025

Космонавт из ХМАО полетел в космос третий раз. Видео

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Запуск корабля «Союз МС-27» с помощью ракеты-носителя состоялся с космодрома Байконур
Запуск корабля «Союз МС-27» с помощью ракеты-носителя состоялся с космодрома Байконур Фото:

Космонавт-испытатель из Нижневартовска Сергей Рыжиков отправился на МКС в составе экипажа 73-й длительной экспедиции. Запуск корабля «Союз МС-27» с помощью ракеты-носителя состоялся с космодрома Байконур. Прямая трансляция с места событий ведет в соцсетях «Роскосмоса».

«„Ракета Победы“ стартовала с Байконура. Пилотируемый корабль „Союз МС-27“ отправился на МКС. В экипаже: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонни Ким», — следует из сообщения, опубликованном в telegram-канале госкорпорации. Пуск ракеты посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наблюдать отправление космонавтов с Байконура собрались более двух тысяч человек.

Рыжиков уже летал в космос дважды — в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток. В третий раз вартовчанина включили в состав основного экипажа, он стал командиром корабля.

Путь до МКС составит чуть больше трех часов. Экспедиция продлится более восьми месяцев. За это время космонавтам предстоит выполнить десятки научных экспериментов, а также выйти в открытый космос.

Подготовка к отправлению началась еще ранним утром. В четыре часа утра космонавты позавтракали, покинули гостиницу, проверили костюмы на герметичность, попрощались с родственниками и прошлись по красной дорожке перед гостями. После чего сели в автобус и отправились на площадку к ракете. Перед посадкой в ракету, космонавты доложились перед «Роскосмосом» о готовности к полету.

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Космонавт-испытатель из Нижневартовска Сергей Рыжиков отправился на МКС в составе экипажа 73-й длительной экспедиции. Запуск корабля «Союз МС-27» с помощью ракеты-носителя состоялся с космодрома Байконур. Прямая трансляция с места событий ведет в соцсетях «Роскосмоса». «„Ракета Победы“ стартовала с Байконура. Пилотируемый корабль „Союз МС-27“ отправился на МКС. В экипаже: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонни Ким», — следует из сообщения, опубликованном в telegram-канале госкорпорации. Пуск ракеты посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наблюдать отправление космонавтов с Байконура собрались более двух тысяч человек. Рыжиков уже летал в космос дважды — в 2016 и в 2020 годах. Продолжительность первого полета составила 173 суток, а второго — 358 суток. В третий раз вартовчанина включили в состав основного экипажа, он стал командиром корабля. Путь до МКС составит чуть больше трех часов. Экспедиция продлится более восьми месяцев. За это время космонавтам предстоит выполнить десятки научных экспериментов, а также выйти в открытый космос. Подготовка к отправлению началась еще ранним утром. В четыре часа утра космонавты позавтракали, покинули гостиницу, проверили костюмы на герметичность, попрощались с родственниками и прошлись по красной дорожке перед гостями. После чего сели в автобус и отправились на площадку к ракете. Перед посадкой в ракету, космонавты доложились перед «Роскосмосом» о готовности к полету.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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