Хинштейн: час разгрома ВСУ в Курской области близко

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Хинштейн оценил успехи ВС РФ в Курской области
Хинштейн оценил успехи ВС РФ в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Разгром ВСУ в Курской области близко. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, комментируя освобождение села Гуево.

«Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!», — написал Хинштейн в Telegram. 

8 апреля российская группировка «Север» освободила Гуево. Информацию привело Минобороны. Таким образом до освобождения Курской области осталось два населенных пункта: Горналь и Олешня. Они находятся прямо у границы с Украиной. 

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Разгром ВСУ в Курской области близко. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, комментируя освобождение села Гуево. «Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!», — написал Хинштейн в Telegram.  8 апреля российская группировка «Север» освободила Гуево. Информацию привело Минобороны. Таким образом до освобождения Курской области осталось два населенных пункта: Горналь и Олешня. Они находятся прямо у границы с Украиной. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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