Хинштейн: час разгрома ВСУ в Курской области близко

Разгром ВСУ в Курской области близко. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, комментируя освобождение села Гуево.
«Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!», — написал Хинштейн в Telegram.
8 апреля российская группировка «Север» освободила Гуево. Информацию привело Минобороны. Таким образом до освобождения Курской области осталось два населенных пункта: Горналь и Олешня. Они находятся прямо у границы с Украиной.
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