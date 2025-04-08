Дикие животные растащили останки свердловчанки, найденной в лесу

08 апреля 2025 в 17:48 Размер текста - 17 +

Голову обнаружили в лесу рядом с садом (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Серове (Свердловская область) дикие животные могли растащить останки человека, чью голову нашли рядом с коллективным садом «Ягодка». Полицейские ведут их поиски, сказал URA.RU глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых. «В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД анализируют информацию по ранее без вести пропавшим гражданам, местонахождение которых до сих пор не установлено. В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия с целью возможного обнаружения других останков. Возможно, дикие животные могли их растащить по округе. По итогам начавшейся работы будет принято обоснованное процессуальное решение и получен ответ на вопрос, носит ли смерть человека криминальный характер», — отметил полковник Горелых. О жуткой находке стало известно 8 апреля. По предварительной информации, голова может принадлежать 44-летней местной жительнице, которая пропала в начале марта, сказал источник URA.RU. Сыщики отрабатывают эту версию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове (Свердловская область) дикие животные могли растащить останки человека, чью голову нашли рядом с коллективным садом «Ягодка». Полицейские ведут их поиски, сказал URA.RU глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых. «В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД анализируют информацию по ранее без вести пропавшим гражданам, местонахождение которых до сих пор не установлено. В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия с целью возможного обнаружения других останков. Возможно, дикие животные могли их растащить по округе. По итогам начавшейся работы будет принято обоснованное процессуальное решение и получен ответ на вопрос, носит ли смерть человека криминальный характер», — отметил полковник Горелых. О жуткой находке стало известно 8 апреля. По предварительной информации, голова может принадлежать 44-летней местной жительнице, которая пропала в начале марта, сказал источник URA.RU. Сыщики отрабатывают эту версию.