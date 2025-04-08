Бюст Героя России и ДНР Владимира Жоги, сына уральского полпреда президента Артема Жоги, созданный на средства жителей Златоуста (Челябинская область) будет установлен в донецком городе Ясиноватая. Об этом сообщил мэр Златоуста Олег Решетников.
«Жители Златоуста вышли с инициативой изготовить и установить памятник Владимиру Артемовичу Жоге. Бюст изготовлен и будет установлен в Ясиноватой», — сообщил Решетников в telegram-канале «Донбасс решает». Бюст установят до 1 мая.
Владимир Жога — сын полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги, героически погибший в 2022 году во время боев за Волноваху. Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Посмертно Владимиру Жоге, командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта», было присвоено звание Героя ДНР и Героя России. Звезду Героя президент Владимир Путин вручил его отцу Артему Жоге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.