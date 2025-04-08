«Появился маньяк»: свердловчане выдвинули версию после ЧП с найденной женской головой

Жители Серова, где нашли женскую голову, опасаются маньяка
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Сыщики устанавливают обстоятельства случившегося (архвиное фото) Фото:

Жители Серова (Свердловская область) считают, что в городе мог появиться маньяк. Такое предположение они сделали после того, как возле коллективного сада «Ягодка» днем 8 апреля нашли женскую голову.

«Нашли только голову. Ее явно кто-то отрубил, либо отрезал», — пишет пользователь в соцсетях. Другой заявил, что на действия маньяка может указывать и то, что за последнее время в городе якобы часто пропадают люди.

По одной из версий, голова может принадлежать местной 44-летней жительнице Виктории (имя изменено), которая таинственно пропала в начале марта. Источник URA.RU в поисковой группе опроверг эту версию, заявив, что у Виктории другой цвет волос. Второй собеседник добавил, что сыщики еще не провели судмедэкспертизу. «Без нее невозможно установить точно», — отметил он. Оперативно связаться с родными Виктории не удалось.

Кроме того, по словам третьего источника, предварительно, Викторию в последний раз якобы видели в селе Филькино. «По камерам было видно, что женщина идет в одежде, похожей на ту, что и у пропавшей. Вероятно, это она и была. Филькино в нескольких километрах от Серова», — заключил собеседник агентства.

Предварительно, на голове нашли следы укусов. Сейчас сотрудники МВД и СКР ищут останки, которые могли растащить дикие животные.

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Жители Серова (Свердловская область) считают, что в городе мог появиться маньяк. Такое предположение они сделали после того, как возле коллективного сада «Ягодка» днем 8 апреля нашли женскую голову. «Нашли только голову. Ее явно кто-то отрубил, либо отрезал», — пишет пользователь в соцсетях. Другой заявил, что на действия маньяка может указывать и то, что за последнее время в городе якобы часто пропадают люди. По одной из версий, голова может принадлежать местной 44-летней жительнице Виктории (имя изменено), которая таинственно пропала в начале марта. Источник URA.RU в поисковой группе опроверг эту версию, заявив, что у Виктории другой цвет волос. Второй собеседник добавил, что сыщики еще не провели судмедэкспертизу. «Без нее невозможно установить точно», — отметил он. Оперативно связаться с родными Виктории не удалось. Кроме того, по словам третьего источника, предварительно, Викторию в последний раз якобы видели в селе Филькино. «По камерам было видно, что женщина идет в одежде, похожей на ту, что и у пропавшей. Вероятно, это она и была. Филькино в нескольких километрах от Серова», — заключил собеседник агентства. Предварительно, на голове нашли следы укусов. Сейчас сотрудники МВД и СКР ищут останки, которые могли растащить дикие животные.
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© Служба новостей «URA.RU»
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