«Появился маньяк»: свердловчане выдвинули версию после ЧП с найденной женской головой

Жители Серова, где нашли женскую голову, опасаются маньяка

08 апреля 2025 в 22:10 Размер текста - 17 +

Сыщики устанавливают обстоятельства случившегося (архвиное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Серова (Свердловская область) считают, что в городе мог появиться маньяк. Такое предположение они сделали после того, как возле коллективного сада «Ягодка» днем 8 апреля нашли женскую голову. «Нашли только голову. Ее явно кто-то отрубил, либо отрезал», — пишет пользователь в соцсетях. Другой заявил, что на действия маньяка может указывать и то, что за последнее время в городе якобы часто пропадают люди. По одной из версий, голова может принадлежать местной 44-летней жительнице Виктории (имя изменено), которая таинственно пропала в начале марта. Источник URA.RU в поисковой группе опроверг эту версию, заявив, что у Виктории другой цвет волос. Второй собеседник добавил, что сыщики еще не провели судмедэкспертизу. «Без нее невозможно установить точно», — отметил он. Оперативно связаться с родными Виктории не удалось. Кроме того, по словам третьего источника, предварительно, Викторию в последний раз якобы видели в селе Филькино. «По камерам было видно, что женщина идет в одежде, похожей на ту, что и у пропавшей. Вероятно, это она и была. Филькино в нескольких километрах от Серова», — заключил собеседник агентства. Предварительно, на голове нашли следы укусов. Сейчас сотрудники МВД и СКР ищут останки, которые могли растащить дикие животные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Серова (Свердловская область) считают, что в городе мог появиться маньяк. Такое предположение они сделали после того, как возле коллективного сада «Ягодка» днем 8 апреля нашли женскую голову. «Нашли только голову. Ее явно кто-то отрубил, либо отрезал», — пишет пользователь в соцсетях. Другой заявил, что на действия маньяка может указывать и то, что за последнее время в городе якобы часто пропадают люди. По одной из версий, голова может принадлежать местной 44-летней жительнице Виктории (имя изменено), которая таинственно пропала в начале марта. Источник URA.RU в поисковой группе опроверг эту версию, заявив, что у Виктории другой цвет волос. Второй собеседник добавил, что сыщики еще не провели судмедэкспертизу. «Без нее невозможно установить точно», — отметил он. Оперативно связаться с родными Виктории не удалось. Кроме того, по словам третьего источника, предварительно, Викторию в последний раз якобы видели в селе Филькино. «По камерам было видно, что женщина идет в одежде, похожей на ту, что и у пропавшей. Вероятно, это она и была. Филькино в нескольких километрах от Серова», — заключил собеседник агентства. Предварительно, на голове нашли следы укусов. Сейчас сотрудники МВД и СКР ищут останки, которые могли растащить дикие животные.