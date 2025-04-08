Стали известны претенденты на получение Строгановской премии в Перми

Пермское землячество открыло голосование за претендентов на премию
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Строгановской премией награждают пермяков за выдающиеся достижения, прославившие родной край и его жителей
Строгановской премией награждают пермяков за выдающиеся достижения, прославившие родной край и его жителей Фото:

Стали известны имена номинантов на Строгановскую премию — общественную награду за выдающиеся достижения уроженцев Пермского края. Открыто интернет-голосование, сообщает пресс-служба Пермского землячества.

«В этом году, в честь 20-летия премии, организаторы получили рекордные 117 заявок. Все кандидаты опубликованы на сайте Пермского землячества, где до 20 апреля проходит открытое интернет-голосование. Победитель народного голосования получит специальный приз на торжественной церемонии», — говорится в telegram-канале землячества.

В конце апреля экспертное жюри объявит шорт-лист — по три финалиста в каждой номинации. Имена лауреатов станут известны 25 мая на XX юбилейной церемонии вручения в Москве. Победители получат денежную премию в размере 750 тысяч рублей, бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный нагрудный знак. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году размер вознаграждения лауреатам Строгановский премии увеличен с 500 до 750 тысяч рублей. Кроме того, количество номинаций расширилось до восьми, что позволит отметить большее число талантливых пермяков. Строгановская премия присуждается ежегодно за достижения в различных сферах деятельности — от науки и культуры до бизнеса и благотворительности.

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Стали известны имена номинантов на Строгановскую премию — общественную награду за выдающиеся достижения уроженцев Пермского края. Открыто интернет-голосование, сообщает пресс-служба Пермского землячества. «В этом году, в честь 20-летия премии, организаторы получили рекордные 117 заявок. Все кандидаты опубликованы на сайте Пермского землячества, где до 20 апреля проходит открытое интернет-голосование. Победитель народного голосования получит специальный приз на торжественной церемонии», — говорится в telegram-канале землячества. В конце апреля экспертное жюри объявит шорт-лист — по три финалиста в каждой номинации. Имена лауреатов станут известны 25 мая на XX юбилейной церемонии вручения в Москве. Победители получат денежную премию в размере 750 тысяч рублей, бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный нагрудный знак.  Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году размер вознаграждения лауреатам Строгановский премии увеличен с 500 до 750 тысяч рублей. Кроме того, количество номинаций расширилось до восьми, что позволит отметить большее число талантливых пермяков. Строгановская премия присуждается ежегодно за достижения в различных сферах деятельности — от науки и культуры до бизнеса и благотворительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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