Стали известны претенденты на получение Строгановской премии в Перми

Стали известны имена номинантов на Строгановскую премию — общественную награду за выдающиеся достижения уроженцев Пермского края. Открыто интернет-голосование, сообщает пресс-служба Пермского землячества.
«В этом году, в честь 20-летия премии, организаторы получили рекордные 117 заявок. Все кандидаты опубликованы на сайте Пермского землячества, где до 20 апреля проходит открытое интернет-голосование. Победитель народного голосования получит специальный приз на торжественной церемонии», — говорится в telegram-канале землячества.
В конце апреля экспертное жюри объявит шорт-лист — по три финалиста в каждой номинации. Имена лауреатов станут известны 25 мая на XX юбилейной церемонии вручения в Москве. Победители получат денежную премию в размере 750 тысяч рублей, бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный нагрудный знак.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году размер вознаграждения лауреатам Строгановский премии увеличен с 500 до 750 тысяч рублей. Кроме того, количество номинаций расширилось до восьми, что позволит отметить большее число талантливых пермяков. Строгановская премия присуждается ежегодно за достижения в различных сферах деятельности — от науки и культуры до бизнеса и благотворительности.
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