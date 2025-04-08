Вильфанд: температура в Челябинске превысила норму

Превышение климатической температуры в марте отмечено во всех федеральных округах России. В Челябинске в марте эти показатели были существенно выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На всей европейской территории температуры в марте — это очень большое отклонение. На Урале средние месячные значения марта превысили норму на три градуса, в Челябинской области — на четыре градуса», — заявил Вильфанд ТАСС.
В Челябинской области 8-9 апреля ожидается аномальная жара выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупреждают о пожарной опасности в регионе.
Вильфанд считает, что текущий год может войти в топ-5 самых теплых за всю историю метеонаблюдений. По его мнению, это связано с воздействием увеличения концентрации парниковых газов.
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