08 апреля 2025

Вильфанд: температура в Челябинске превысила норму

© Служба новостей «URA.RU»
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Резкое потепление руководитель Гидрометцентра России считает аномальным
Резкое потепление руководитель Гидрометцентра России считает аномальным Фото:

Превышение климатической температуры в марте отмечено во всех федеральных округах России. В Челябинске в марте эти показатели были существенно выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей европейской территории температуры в марте — это очень большое отклонение. На Урале средние месячные значения марта превысили норму на три градуса, в Челябинской области — на четыре градуса», — заявил Вильфанд ТАСС.

В Челябинской области 8-9 апреля ожидается аномальная жара выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупреждают о пожарной опасности в регионе.

Вильфанд считает, что текущий год может войти в топ-5 самых теплых за всю историю метеонаблюдений. По его мнению, это связано с воздействием увеличения концентрации парниковых газов.

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Превышение климатической температуры в марте отмечено во всех федеральных округах России. В Челябинске в марте эти показатели были существенно выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На всей европейской территории температуры в марте — это очень большое отклонение. На Урале средние месячные значения марта превысили норму на три градуса, в Челябинской области — на четыре градуса», — заявил Вильфанд ТАСС. В Челябинской области 8-9 апреля ожидается аномальная жара выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупреждают о пожарной опасности в регионе. Вильфанд считает, что текущий год может войти в топ-5 самых теплых за всю историю метеонаблюдений. По его мнению, это связано с воздействием увеличения концентрации парниковых газов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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