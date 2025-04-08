Mash: Три взрыва прогремели над Ростовской областью

Российское ПВО поразило несколько БПЛА Вооруженных сил Украины над городам Каменск-Шахтинский Ростовской области. В небе прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.
«Три взрыва прогремели в небе над Каменск-Шахтинским Ростовской области. Со слов местных, примерно в 22:00 ПВО отработала по украинским БПЛА. Перед этим они слышали характерный звук», — пишет Mash.
Ранее, как сообщалось, украинские дроны атаковали Ростовскую область, в результате чего было сбито около десятка воздушных целей. Очевидцы слышали звуки пролета БПЛА и взрывов около двух часов ночи в Ростове, Аксае и Новочеркасске.
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