08 апреля 2025

Трамп назвал Овечкина «великим»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Овечкин забил 895 голов в НХЛ
Овечкин забил 895 голов в НХЛ Фото:
новость из сюжета
Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Российский хоккеист Александр Овечкин «великий» спортсмен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Это произошло после установления нового рекорда НХЛ. 

«Овечкин — великий хоккеист», — сказал Трамп. Трансляция велась на сайте Fox News. 

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс», что стало историческим достижением в мире хоккея. Российский президент Владимир Путин, высоко оценивая спортивные результаты Овечкина, направил ему поздравление, подчеркивая значимость этого события для спортивного сообщества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский хоккеист Александр Овечкин «великий» спортсмен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Это произошло после установления нового рекорда НХЛ.  «Овечкин — великий хоккеист», — сказал Трамп. Трансляция велась на сайте Fox News.  Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс», что стало историческим достижением в мире хоккея. Российский президент Владимир Путин, высоко оценивая спортивные результаты Овечкина, направил ему поздравление, подчеркивая значимость этого события для спортивного сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...