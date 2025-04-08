Серия взрывов прогремела над Таганрогом

В Ростовской области над Таганрогом прогремела серия взрывов. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Было слышно от трех до семи взрывов над Таганрогом. Предварительно, сработала система ПВО, видны яркие вспышки в небе. По словам местных, БПЛА летели к местному порту», — сообщается в канале. Отмечается также, что информации о пострадавших и разрушениях нет.
Таганрог уже сталкивался с атаками БПЛА. Они привели к возникновению пожаров в жилых зданиях. В городе вводили режим ЧС. По данным Mash, 8 апреля российское ПВО поразило несколько БПЛА ВСУ над городам Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
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