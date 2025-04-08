08 апреля 2025

Посольство Китая жестко ответило на заявления Трампа

Посольство Китая: угрозы и шантаж — неправильное взаимодействие с КНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп ввел огромные пошлины на ввоз товаров из Китая
Трамп ввел огромные пошлины на ввоз товаров из Китая Фото:

Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с КНР. Об этом заявили в посольстве Китая в Вашингтоне в 

«Китайцы не смутьяны, но и не дрогнут в случае неприятностей на пути. Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с КНР», — цитирует посольство РИА Новости. 

Так же, Китай призывает США отменить односторонние пошлины, прекратить экономическое подавление. Диалог Вашингтона и Пекина может быть только равноправным и на основе взаимного уважения.

«Пекин будет защищать свои интересы и осуждает „одностороннее экономическое запугивание“ со стороны США. Контрмеры Китая полностью законны и будут продолжаться до конца», — рассказали в посольстве. 

Ранее правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о введении новых импортных тарифов на китайские товары, максимальная ставка которых составляет 104%. Эти экономические меры вступят в силу 9 апреля текущего года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с КНР. Об этом заявили в посольстве Китая в Вашингтоне в  «Китайцы не смутьяны, но и не дрогнут в случае неприятностей на пути. Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с КНР», — цитирует посольство РИА Новости.  Так же, Китай призывает США отменить односторонние пошлины, прекратить экономическое подавление. Диалог Вашингтона и Пекина может быть только равноправным и на основе взаимного уважения. «Пекин будет защищать свои интересы и осуждает „одностороннее экономическое запугивание“ со стороны США. Контрмеры Китая полностью законны и будут продолжаться до конца», — рассказали в посольстве.  Ранее правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о введении новых импортных тарифов на китайские товары, максимальная ставка которых составляет 104%. Эти экономические меры вступят в силу 9 апреля текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...