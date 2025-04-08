Посольство Китая жестко ответило на заявления Трампа

Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с КНР. Об этом заявили в посольстве Китая в Вашингтоне в
«Китайцы не смутьяны, но и не дрогнут в случае неприятностей на пути. Запугивание, угрозы и шантаж — неправильный способ взаимодействия с КНР», — цитирует посольство РИА Новости.
Так же, Китай призывает США отменить односторонние пошлины, прекратить экономическое подавление. Диалог Вашингтона и Пекина может быть только равноправным и на основе взаимного уважения.
«Пекин будет защищать свои интересы и осуждает „одностороннее экономическое запугивание“ со стороны США. Контрмеры Китая полностью законны и будут продолжаться до конца», — рассказали в посольстве.
Ранее правительство Соединенных Штатов Америки сообщило о введении новых импортных тарифов на китайские товары, максимальная ставка которых составляет 104%. Эти экономические меры вступят в силу 9 апреля текущего года.
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