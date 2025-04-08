08 апреля 2025

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два кавказских аэропорта не принимают и не отправляют самолеты
Два кавказских аэропорта не принимают и не отправляют самолеты Фото:

Временные ограничения введены на работу аэропортов двух кавказских аэропортов. Речь идет о Владикавказе и Грозном, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко..

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 МСК введены в также аэропортах: Владикавказ, Грозный», — пишет Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее аналогичные меры были приняты и в аэропорту Волгограда, где также были временно ограничены операции с воздушными судами. Команды ВВС, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для гарантии безопасности воздушного движения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временные ограничения введены на работу аэропортов двух кавказских аэропортов. Речь идет о Владикавказе и Грозном, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 МСК введены в также аэропортах: Владикавказ, Грозный», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Ранее аналогичные меры были приняты и в аэропорту Волгограда, где также были временно ограничены операции с воздушными судами. Команды ВВС, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для гарантии безопасности воздушного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...