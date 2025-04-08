08 апреля 2025

В новом пермском зоопарке появится кафе с видом на плавающих медведей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уже установлено специальное бронированное стекло толщиной в десять сантиметров, которое обеспечит безопасность
Уже установлено специальное бронированное стекло толщиной в десять сантиметров, которое обеспечит безопасность Фото:

В новом пермском зоопарке появится кафе с панорамными окнами и видом на бассейн полярных медведей. Посетители смогут наблюдать за животными прямо во время обеда.

«Кафе возводится рядом с вольерами и рассчитано на семейный отдых. Планируется разработка специального детского меню. Площадь будущего заведения составляет около 1,5 тысяч квадратных метров», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на Министерство строительства Пермского края. 

Проект предусматривает кухню, несколько залов для гостей, гардеробную зону и санузлы. Уже установлено специальное бронированное стекло толщиной в десять сантиметров, которое обеспечит безопасность. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений.

Ранее URA.RU сообщало о том, что открытие нового Пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный запланировано на лето 2025 года. Сейчас для животных подготавливают кормокухни, ветлечебницы, птичники, вольеры и павильоны. Вместе с тем, на месте старого зоопарка планируется строительство сквера за 71,2 млн рублей. Работы по благоустройству территории могут быть выполнены с опережением сроков и завершиться уже в 2027 году. Там появится яблоневый сад «Архиерейское подворье». 

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В новом пермском зоопарке появится кафе с панорамными окнами и видом на бассейн полярных медведей. Посетители смогут наблюдать за животными прямо во время обеда. «Кафе возводится рядом с вольерами и рассчитано на семейный отдых. Планируется разработка специального детского меню. Площадь будущего заведения составляет около 1,5 тысяч квадратных метров», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на Министерство строительства Пермского края.  Проект предусматривает кухню, несколько залов для гостей, гардеробную зону и санузлы. Уже установлено специальное бронированное стекло толщиной в десять сантиметров, которое обеспечит безопасность. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений. Ранее URA.RU сообщало о том, что открытие нового Пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный запланировано на лето 2025 года. Сейчас для животных подготавливают кормокухни, ветлечебницы, птичники, вольеры и павильоны. Вместе с тем, на месте старого зоопарка планируется строительство сквера за 71,2 млн рублей. Работы по благоустройству территории могут быть выполнены с опережением сроков и завершиться уже в 2027 году. Там появится яблоневый сад «Архиерейское подворье». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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