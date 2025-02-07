Отдохнуть в «пяти звездах», покатать шары и пообедать с видом на Каму

В Перми в 2025 году планируют открыть спорткомплекс, боулинг и новый зоопарк

08 февраля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Пермякам в 2025 году будет где отдохнуть и развлечься Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новый боулинг-клуб в центре Перми планируют открыть во второй половине последнего месяца зимы. Его генеральный директор Михаил Беляев уже озвучил примерные даты, когда новое заведение в ТЦ «Колизей Атриум» распахнет свои двери для посетителей. Это либо 17 февраля, либо 25 февраля. URA.RU решило вспомнить, какие еще места для досуга, отдыха и развлечений появятся в краевой столице в 2025 году. Пермяки смогут отдохнуть в пятизвездочном отеле Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пятизвездочный Radisson На первый квартал года в Перми запланировано открытие нового пятизвездочного отеля международной сети Radisson на Монастырской улице. Гостиница рассчитана на 156 номеров. Объект станет второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада». На верхнем этаже разместят бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. В отеле также расположатся конференц-залы вместимостью более тысячи человек. Гостиница уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. В Перми можно будет заняться керлингом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ледовая арена В 2025 году в Перми обещают построить и запустить в эксплуатацию новый ледовый спорткомплекс улице Уинской. Спортивный объект появится в микрорайоне Ива. Сейчас там завершают устройство внутренних перегородок из кирпича, монтируют ограждающие конструкции и все необходимые коммуникации. Посещать его смогут хоккеисты, фигуристы, а также керлингисты. Это будет первый в городе ледовый центр с площадкой для профессионального керлинга. На объекте будут оборудованы два ледовых поля: большое — для соревнований и тренировок по хоккею и для массовых катаний, малое — для детских тренировок по хоккею. Музей обретет новых посетителей благодаря пассажирам речного вокзала Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Обновленный речной вокзал Осенью 2024 года стало известно, что власти Пермского края хотят возобновить работу Речного вокзала на улице Монастырской. Под него планируют приспособить площади мультимедийного парка «Россия — моя история». Музей работает в здании с 2017 года. На первом этаже здания появятся зал ожидания, кассы, камеры хранения и пункты питания, где пермяки и гости города смогут пообедать, любуясь видами на Каму. Предполагается, что пассажиропоток составит более 200 тысяч человек в год. Открытие нового объекта запланировано на вторую половину весны. Пермский мамонт скоро переедет в новый дом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Новый музей на заводе Шпагина В 2025 году на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина», в корпусе «Литера Д1», откроется музей «Пермский период». Среди экспонатов будут представлены трогонтериевый слон, мамонт и пермские ящеры из Музея пермских древностей. Основная экспозиция будет находиться на площади 1,5 тысяч квадратных метров. На них разместят Детский музейный центр, креативные пространства и лабораторию для препарирования естественно-исторических коллекций. Коллекция зоопарка уже пополнилась новыми обитателями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Новый зоопарк Открытие нового Пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный запланировано на лето 2025 года. Сейчас для животных подготавливают кормокухни, ветлечебницы, птичники, вольеры и павильоны. Посетителям будет на что посмотреть. Так, коллекция зверинца в 2025 году уже пополнилась новыми обитателями. Это самец борнейского орангутана по кличке Билл, гигантские муравьеды Фил и Рута, бинтуронги Лика и Лева, древесные дикобразы, опоссумы, мунтжаки, пара уссурийских харз. Ранее в Пермь приехали бурые капуцины, казуары, черные и королевские грифы, феньки и мандрилы. Всего коллекция зоопарка пополнили 13 новых видов животных. Гулять по Комсомольскому проспекту станет еще интереснее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Новый облик центра Перми Тем, кто просто захочет погулять по городу, тоже будет на что полюбоваться. Так, в 2025 году в Перми протестируют новую архитектурную подсветку зданий. Их облик преобразят будут с помощью проекторов, установленных на расстоянии от фасадов. Сейчас такая технология в городе не применяется, а здания подсвечивают при помощи отдельных светильников, установленных на их стенах. Новая архитектурная подсветка не будет мешать жителям города. На проекторе планируют включать картинку, на которой будут «вырезаться» окна. Авторы проекта обещают туристам и горожанам завораживающее зрелище. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый боулинг-клуб в центре Перми планируют открыть во второй половине последнего месяца зимы. Его генеральный директор Михаил Беляев уже озвучил примерные даты, когда новое заведение в ТЦ «Колизей Атриум» распахнет свои двери для посетителей. Это либо 17 февраля, либо 25 февраля. URA.RU решило вспомнить, какие еще места для досуга, отдыха и развлечений появятся в краевой столице в 2025 году. Пятизвездочный Radisson На первый квартал года в Перми запланировано открытие нового пятизвездочного отеля международной сети Radisson на Монастырской улице. Гостиница рассчитана на 156 номеров. Объект станет второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада». На верхнем этаже разместят бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. В отеле также расположатся конференц-залы вместимостью более тысячи человек. Гостиница уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Ледовая арена В 2025 году в Перми обещают построить и запустить в эксплуатацию новый ледовый спорткомплекс улице Уинской. Спортивный объект появится в микрорайоне Ива. Сейчас там завершают устройство внутренних перегородок из кирпича, монтируют ограждающие конструкции и все необходимые коммуникации. Посещать его смогут хоккеисты, фигуристы, а также керлингисты. Это будет первый в городе ледовый центр с площадкой для профессионального керлинга. На объекте будут оборудованы два ледовых поля: большое — для соревнований и тренировок по хоккею и для массовых катаний, малое — для детских тренировок по хоккею. Обновленный речной вокзал Осенью 2024 года стало известно, что власти Пермского края хотят возобновить работу Речного вокзала на улице Монастырской. Под него планируют приспособить площади мультимедийного парка «Россия — моя история». Музей работает в здании с 2017 года. На первом этаже здания появятся зал ожидания, кассы, камеры хранения и пункты питания, где пермяки и гости города смогут пообедать, любуясь видами на Каму. Предполагается, что пассажиропоток составит более 200 тысяч человек в год. Открытие нового объекта запланировано на вторую половину весны. Новый музей на заводе Шпагина В 2025 году на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина», в корпусе «Литера Д1», откроется музей «Пермский период». Среди экспонатов будут представлены трогонтериевый слон, мамонт и пермские ящеры из Музея пермских древностей. Основная экспозиция будет находиться на площади 1,5 тысяч квадратных метров. На них разместят Детский музейный центр, креативные пространства и лабораторию для препарирования естественно-исторических коллекций. Новый зоопарк Открытие нового Пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный запланировано на лето 2025 года. Сейчас для животных подготавливают кормокухни, ветлечебницы, птичники, вольеры и павильоны. Посетителям будет на что посмотреть. Так, коллекция зверинца в 2025 году уже пополнилась новыми обитателями. Это самец борнейского орангутана по кличке Билл, гигантские муравьеды Фил и Рута, бинтуронги Лика и Лева, древесные дикобразы, опоссумы, мунтжаки, пара уссурийских харз. Ранее в Пермь приехали бурые капуцины, казуары, черные и королевские грифы, феньки и мандрилы. Всего коллекция зоопарка пополнили 13 новых видов животных. Новый облик центра Перми Тем, кто просто захочет погулять по городу, тоже будет на что полюбоваться. Так, в 2025 году в Перми протестируют новую архитектурную подсветку зданий. Их облик преобразят будут с помощью проекторов, установленных на расстоянии от фасадов. Сейчас такая технология в городе не применяется, а здания подсвечивают при помощи отдельных светильников, установленных на их стенах. Новая архитектурная подсветка не будет мешать жителям города. На проекторе планируют включать картинку, на которой будут «вырезаться» окна. Авторы проекта обещают туристам и горожанам завораживающее зрелище.