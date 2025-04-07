Сквер на месте старого зоопарка в Перми построят за 71 млн рублей

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Там благоустроят зоны тихого отдыха, «аромасад», «зеленые комнаты» и яблоневый сад
Там благоустроят зоны тихого отдыха, «аромасад», «зеленые комнаты» и яблоневый сад Фото:

На обустройство «Архиерейского подворья» планируется выделить порядка 71,2 млн рублей в 2026 году. Это территория на месте бывшего пермского зоопарка. 

«Работы по благоустройству территории могут быть выполнены с опережением сроков и завершиться уже в 2027 году. Там появится яблоневый сад „Архиерейское подворье“», — говорится в пояснительной записке к поправкам в городской бюджет на 2025–2027 годы. 

В 2024 году стало известно о том, проект строительства сада получил акт государственно-культурной экспертизы. После переезда зоопарка с улицы Монастырской, 10 на улицу Архитектора Свиязева, 17в на участке предполагается создать многозональный сквер и общественное пространство. Строительство будет двухэтапным: сначала в западной части благоустроят зоны тихого отдыха, «аромасад», «зеленые комнаты» и яблоневый сад. На втором этапе займутся реконструкцией действующего сквера.

Ранее URA.RU сообщало о том, что открытие нового зоопарка в Перми, строительство которого идет в Индустриальном районе, запланировано на июль-август 2025 года. К концу 2024 года на объекте достроили вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов и другие помещения. А в начале 2025 года вольеры для копытных и хищников, ветлечебница, а также ряд других объектов нового зоопарка в Перми получили первые лицензии.

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На обустройство «Архиерейского подворья» планируется выделить порядка 71,2 млн рублей в 2026 году. Это территория на месте бывшего пермского зоопарка.  «Работы по благоустройству территории могут быть выполнены с опережением сроков и завершиться уже в 2027 году. Там появится яблоневый сад „Архиерейское подворье“», — говорится в пояснительной записке к поправкам в городской бюджет на 2025–2027 годы.  В 2024 году стало известно о том, проект строительства сада получил акт государственно-культурной экспертизы. После переезда зоопарка с улицы Монастырской, 10 на улицу Архитектора Свиязева, 17в на участке предполагается создать многозональный сквер и общественное пространство. Строительство будет двухэтапным: сначала в западной части благоустроят зоны тихого отдыха, «аромасад», «зеленые комнаты» и яблоневый сад. На втором этапе займутся реконструкцией действующего сквера. Ранее URA.RU сообщало о том, что открытие нового зоопарка в Перми, строительство которого идет в Индустриальном районе, запланировано на июль-август 2025 года. К концу 2024 года на объекте достроили вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов и другие помещения. А в начале 2025 года вольеры для копытных и хищников, ветлечебница, а также ряд других объектов нового зоопарка в Перми получили первые лицензии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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