08 апреля 2025

На праймериз ЕР в Челябинской области заявились 1300 кандидатов

© Служба новостей «URA.RU»
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До окончания выдвижения на праймериз осталось 15 дней
До окончания выдвижения на праймериз осталось 15 дней Фото:

На предварительные выборы «Единой России» в Челябинской области подали документы более 1300 человек. Об этом информирует портал предварительного голосования.

«Выборных процедур — 37. Число кандидатов — 1302», — информирует портал праймериз. Среди участников праймериз — члены и сторонники партии, а также беспартийные кандидаты.

Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре.

Из действующих депутатов заксобрания региона пока на праймериз заявился только директор фабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков. Он претендует на поддержку партии по округу № 21, который представляет в ЗСО и сейчас.

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На предварительные выборы «Единой России» в Челябинской области подали документы более 1300 человек. Об этом информирует портал предварительного голосования. «Выборных процедур — 37. Число кандидатов — 1302», — информирует портал праймериз. Среди участников праймериз — члены и сторонники партии, а также беспартийные кандидаты. Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре. Из действующих депутатов заксобрания региона пока на праймериз заявился только директор фабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков. Он претендует на поддержку партии по округу № 21, который представляет в ЗСО и сейчас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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