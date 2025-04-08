На праймериз ЕР в Челябинской области заявились 1300 кандидатов

На предварительные выборы «Единой России» в Челябинской области подали документы более 1300 человек. Об этом информирует портал предварительного голосования.
«Выборных процедур — 37. Число кандидатов — 1302», — информирует портал праймериз. Среди участников праймериз — члены и сторонники партии, а также беспартийные кандидаты.
Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре.
Из действующих депутатов заксобрания региона пока на праймериз заявился только директор фабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков. Он претендует на поддержку партии по округу № 21, который представляет в ЗСО и сейчас.
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