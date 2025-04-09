Солдаты ВСУ из разведывательной группы сдались в плен в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил источник в силовых структурах.
«Разведгруппа в составе четырех диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки „Запад“ в районе населенного пункта Новое в ДНР», — передают слова источника РИА Новости.
Накануне в плен были взяты еще два солдата ВСУ, служившие в 5-й отдельной штурмовой бригаде. Украинские штурмовики признали факт поражения и неспособность оказывать сопротивление.
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