В ДНР сдалась в плен разведывательная группа ВСУ

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Четверо солдат ВСУ добровольно сдались в плен
Четверо солдат ВСУ добровольно сдались в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ из разведывательной группы сдались в плен в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил источник в силовых структурах. 

«Разведгруппа в составе четырех диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки „Запад“ в районе населенного пункта Новое в ДНР», — передают слова источника РИА Новости.

Накануне в плен были взяты еще два солдата ВСУ, служившие в 5-й отдельной штурмовой бригаде. Украинские штурмовики признали факт поражения и неспособность оказывать сопротивление.

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Солдаты ВСУ из разведывательной группы сдались в плен в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил источник в силовых структурах.  «Разведгруппа в составе четырех диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки „Запад“ в районе населенного пункта Новое в ДНР», — передают слова источника РИА Новости. Накануне в плен были взяты еще два солдата ВСУ, служившие в 5-й отдельной штурмовой бригаде. Украинские штурмовики признали факт поражения и неспособность оказывать сопротивление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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