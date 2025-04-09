Адвокат Ефремова рассказал URA.RU о его дальнейших планах

Адвокат Падалко: Ефремов планирует заниматься творчеством, но после лечения
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Ефремов займется лечением, а после этого приступит к творчеству
Ефремов займется лечением, а после этого приступит к творчеству Фото:
новость из сюжета
Михаил Ефремов вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов, которого освободили из исправительной колонии по УДО, собирается заниматься только творчеством, но перед этим ему следует пройти лечение. Об этом в беседе с URA.RU сообщил адвокат актера Юрий Падалко. 

«Заниматься он (Ефремов, — прим. URA.RU) будет творчеством и только творчеством», — сказал Юрий Падалко, выразив надежду на то, что российская публика примет его. «Потому, что он талантливый артист, и он много сделал. Я думаю, что еще много озвучит, сделает», — отметил адвокат. Он допустил, что актер будет участвовать в неких проектах, однако подчеркнул, что говорить о них следует через некоторое время. Сейчас же Ефремов планирует заняться лечением.

«Лечиться ему надо, лечиться обязательно, потому что у него проблемы с легкими серьезные. Поэтому у него одышка, слабость. Ему сейчас срочно восстановят здоровье», — отметил Юрий Падалко. По его словам, даже примерные периоды пока назвать затруднительно.

Ранее стало известно, что Ефремов вышел из колонии в Белгородской области. В настоящее время он направляется в Москву.

Актер был осужден за вождение в пьяном виде, повлекшее смертельное ДТП, которое случилось в 2020 году. Его приговорили к 7,5 годам заключения. Спустя время Ефремов подал прошение об УДО. В колонии актер бросил пить и курить.

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Актер Михаил Ефремов, которого освободили из исправительной колонии по УДО, собирается заниматься только творчеством, но перед этим ему следует пройти лечение. Об этом в беседе с URA.RU сообщил адвокат актера Юрий Падалко.  «Заниматься он (Ефремов, — прим. URA.RU) будет творчеством и только творчеством», — сказал Юрий Падалко, выразив надежду на то, что российская публика примет его. «Потому, что он талантливый артист, и он много сделал. Я думаю, что еще много озвучит, сделает», — отметил адвокат. Он допустил, что актер будет участвовать в неких проектах, однако подчеркнул, что говорить о них следует через некоторое время. Сейчас же Ефремов планирует заняться лечением. «Лечиться ему надо, лечиться обязательно, потому что у него проблемы с легкими серьезные. Поэтому у него одышка, слабость. Ему сейчас срочно восстановят здоровье», — отметил Юрий Падалко. По его словам, даже примерные периоды пока назвать затруднительно. Ранее стало известно, что Ефремов вышел из колонии в Белгородской области. В настоящее время он направляется в Москву. Актер был осужден за вождение в пьяном виде, повлекшее смертельное ДТП, которое случилось в 2020 году. Его приговорили к 7,5 годам заключения. Спустя время Ефремов подал прошение об УДО. В колонии актер бросил пить и курить.
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