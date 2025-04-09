Адвокат Ефремова рассказал URA.RU о его дальнейших планах

Актер Михаил Ефремов, которого освободили из исправительной колонии по УДО, собирается заниматься только творчеством, но перед этим ему следует пройти лечение. Об этом в беседе с URA.RU сообщил адвокат актера Юрий Падалко.
«Заниматься он (Ефремов, — прим. URA.RU) будет творчеством и только творчеством», — сказал Юрий Падалко, выразив надежду на то, что российская публика примет его. «Потому, что он талантливый артист, и он много сделал. Я думаю, что еще много озвучит, сделает», — отметил адвокат. Он допустил, что актер будет участвовать в неких проектах, однако подчеркнул, что говорить о них следует через некоторое время. Сейчас же Ефремов планирует заняться лечением.
«Лечиться ему надо, лечиться обязательно, потому что у него проблемы с легкими серьезные. Поэтому у него одышка, слабость. Ему сейчас срочно восстановят здоровье», — отметил Юрий Падалко. По его словам, даже примерные периоды пока назвать затруднительно.
Ранее стало известно, что Ефремов вышел из колонии в Белгородской области. В настоящее время он направляется в Москву.
Актер был осужден за вождение в пьяном виде, повлекшее смертельное ДТП, которое случилось в 2020 году. Его приговорили к 7,5 годам заключения. Спустя время Ефремов подал прошение об УДО. В колонии актер бросил пить и курить.
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