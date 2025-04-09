Что думают родственники погибшего мужчины об освобождении Ефремова

Родственники мужчины, которого насмерть сбил актер Михаил Ефремов, приняли его освобождение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат актера Юрий Падалко.
«Вы знаете, Ефремов очень просил прощения у них, очень просил прощения. Все таки апелляция здесь поступила, я думаю, что они приняли решение суда», — сообщил Юрий Падалко.
Ранее стало известно о том, что Ефремова освободили из колонии в Белгородской области, он направляется в Москву. Он был осужден на 7,5 лет за вождение в пьяном виде, повлекшее смертельное ДТП. По отбытии половины этого срока актер получил возможность выйти по УДО и подал соответствующую апелляцию.
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