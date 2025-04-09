Что думают родственники погибшего мужчины об освобождении Ефремова

Адвокат Падалко: родственники погибшего в ДТП приняли освобождение Ефремова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ефремов просил прощения у родственников погибшего
Ефремов просил прощения у родственников погибшего Фото:
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Родственники мужчины, которого насмерть сбил актер Михаил Ефремов, приняли его освобождение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат актера Юрий Падалко.

«Вы знаете, Ефремов очень просил прощения у них, очень просил прощения. Все таки апелляция здесь поступила, я думаю, что они приняли решение суда», — сообщил Юрий Падалко.

Ранее стало известно о том, что Ефремова освободили из колонии в Белгородской области, он направляется в Москву. Он был осужден на 7,5 лет за вождение в пьяном виде, повлекшее смертельное ДТП. По отбытии половины этого срока актер получил возможность выйти по УДО и подал соответствующую апелляцию.

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Родственники мужчины, которого насмерть сбил актер Михаил Ефремов, приняли его освобождение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат актера Юрий Падалко. «Вы знаете, Ефремов очень просил прощения у них, очень просил прощения. Все таки апелляция здесь поступила, я думаю, что они приняли решение суда», — сообщил Юрий Падалко. Ранее стало известно о том, что Ефремова освободили из колонии в Белгородской области, он направляется в Москву. Он был осужден на 7,5 лет за вождение в пьяном виде, повлекшее смертельное ДТП. По отбытии половины этого срока актер получил возможность выйти по УДО и подал соответствующую апелляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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