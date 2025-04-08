08 апреля 2025

Сыщики проверяют новую версию ЧП с найденной женской головой в свердловском лесу

Полиция и волонтеры вторые сутки ищут останки женщины в лесу Серова
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк "Березовая роща". Екатеринбург, снег, зима, лес, березы
Поиски других останков осложняются снегом (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Серове в лесу нашли женскую голову

Сыщики отрабатывают версию, что голова, найденная 8 апреля в лесу в Серове (Свердловская область), может принадлежать женщине, пропавшей несколько месяцев назад. Волонтеры и силовики вторые сутки ищут другие останки, сказал источник URA.RU в поисковой группе.

По словам местной жительницы, в районе, в котором нашли голову, за последнее время пропали две женщины. Одна из них — 44-летняя серовчанка (поиски идут с начала марта). Ранее была версия, что найденные останки могут принадлежать ей. Позже эту информацию разбили источники URA.RU. Один из них заявил, что голова может принадлежать некой 30-летней женщине.

«При этом официально силовики говорят, что ведутся поиски только одной женщины. Хотя есть сведения, что в этом же районе недавно пропал мужчина», — добавил собеседник агентства.

Поиски осложняются снегом, который идет вторые сутки. Из-за этого активисты не могут поднять вверх дрон. Местные жители считают, что в городе мог появиться маньяк (официального подтверждения этому нет). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Сыщики отрабатывают версию, что голова, найденная 8 апреля в лесу в Серове (Свердловская область), может принадлежать женщине, пропавшей несколько месяцев назад. Волонтеры и силовики вторые сутки ищут другие останки, сказал источник URA.RU в поисковой группе. По словам местной жительницы, в районе, в котором нашли голову, за последнее время пропали две женщины. Одна из них — 44-летняя серовчанка (поиски идут с начала марта). Ранее была версия, что найденные останки могут принадлежать ей. Позже эту информацию разбили источники URA.RU. Один из них заявил, что голова может принадлежать некой 30-летней женщине. «При этом официально силовики говорят, что ведутся поиски только одной женщины. Хотя есть сведения, что в этом же районе недавно пропал мужчина», — добавил собеседник агентства. Поиски осложняются снегом, который идет вторые сутки. Из-за этого активисты не могут поднять вверх дрон. Местные жители считают, что в городе мог появиться маньяк (официального подтверждения этому нет). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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