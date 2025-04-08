Сыщики проверяют новую версию ЧП с найденной женской головой в свердловском лесу

Сыщики отрабатывают версию, что голова, найденная 8 апреля в лесу в Серове (Свердловская область), может принадлежать женщине, пропавшей несколько месяцев назад. Волонтеры и силовики вторые сутки ищут другие останки, сказал источник URA.RU в поисковой группе.
По словам местной жительницы, в районе, в котором нашли голову, за последнее время пропали две женщины. Одна из них — 44-летняя серовчанка (поиски идут с начала марта). Ранее была версия, что найденные останки могут принадлежать ей. Позже эту информацию разбили источники URA.RU. Один из них заявил, что голова может принадлежать некой 30-летней женщине.
«При этом официально силовики говорят, что ведутся поиски только одной женщины. Хотя есть сведения, что в этом же районе недавно пропал мужчина», — добавил собеседник агентства.
Поиски осложняются снегом, который идет вторые сутки. Из-за этого активисты не могут поднять вверх дрон. Местные жители считают, что в городе мог появиться маньяк (официального подтверждения этому нет). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!