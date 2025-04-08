Женская голова, которую нашли в лесах рядом с СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, может принадлежать женщине до 30 лет. Такое предположение сделал источник URA.RU, близкий к следственной группе.
«Останки определенно не принадлежат пропавшей 44-летней женщине, о которой сначала подумали все. В любом случае, ждем результатов экспертизы. Но поиски продолжаются. Они осложняются снегом, который продолжает идти», — сообщил собеседник агентства.
В распоряжении URA.RU оказалось фото головы, которую обнаружили местные жители. На кадрах — окровавленный череп с рыжими волосами, видны следы от укусов. «Голову нашли до обеда. Уже в 14 часов здесь работали силовики. Все в садах просто перепугались от этой головы», — сказал корреспонденту серовчанин.
Жуткую находку обнаружили днем 8 апреля. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СКР и МВД. Сейчас сыщики ищут другие останки, которые могли растащить дикие животные. Горожане в соцсетях выдвинули версию о маньяке, который может орудовать в лесах.
Жительница, которую ищут в Серове, пропала в начале марта. Источник говорил, что, предположительно, последний раз ее видел в соседнем селе Филькино. У нее черные волосы.
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