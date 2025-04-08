«Все перепугались»: появилась новая версия ЧП с найденной женской головой в свердловском лесу. Фото

Голова, которую нашли в лесу в Серове, может принадлежать 30-летней женщине

09 апреля 2025 в 10:59 Размер текста - 17 +

ЧП произошло рядом с СНТ «Ягодка» (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Женская голова, которую нашли в лесах рядом с СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, может принадлежать женщине до 30 лет. Такое предположение сделал источник URA.RU, близкий к следственной группе. «Останки определенно не принадлежат пропавшей 44-летней женщине, о которой сначала подумали все. В любом случае, ждем результатов экспертизы. Но поиски продолжаются. Они осложняются снегом, который продолжает идти», — сообщил собеседник агентства. В распоряжении URA.RU оказалось фото головы, которую обнаружили местные жители. На кадрах — окровавленный череп с рыжими волосами, видны следы от укусов. «Голову нашли до обеда. Уже в 14 часов здесь работали силовики. Все в садах просто перепугались от этой головы», — сказал корреспонденту серовчанин. Жуткую находку обнаружили днем 8 апреля. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СКР и МВД. Сейчас сыщики ищут другие останки, которые могли растащить дикие животные. Горожане в соцсетях выдвинули версию о маньяке, который может орудовать в лесах. Жительница, которую ищут в Серове, пропала в начале марта. Источник говорил, что, предположительно, последний раз ее видел в соседнем селе Филькино. У нее черные волосы. Жуткая находка потрясла местных жителей Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женская голова, которую нашли в лесах рядом с СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, может принадлежать женщине до 30 лет. Такое предположение сделал источник URA.RU, близкий к следственной группе. «Останки определенно не принадлежат пропавшей 44-летней женщине, о которой сначала подумали все. В любом случае, ждем результатов экспертизы. Но поиски продолжаются. Они осложняются снегом, который продолжает идти», — сообщил собеседник агентства. В распоряжении URA.RU оказалось фото головы, которую обнаружили местные жители. На кадрах — окровавленный череп с рыжими волосами, видны следы от укусов. «Голову нашли до обеда. Уже в 14 часов здесь работали силовики. Все в садах просто перепугались от этой головы», — сказал корреспонденту серовчанин. Жуткую находку обнаружили днем 8 апреля. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СКР и МВД. Сейчас сыщики ищут другие останки, которые могли растащить дикие животные. Горожане в соцсетях выдвинули версию о маньяке, который может орудовать в лесах. Жительница, которую ищут в Серове, пропала в начале марта. Источник говорил, что, предположительно, последний раз ее видел в соседнем селе Филькино. У нее черные волосы.