08 апреля 2025

«Все перепугались»: появилась новая версия ЧП с найденной женской головой в свердловском лесу. Фото

Голова, которую нашли в лесу в Серове, может принадлежать 30-летней женщине
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк "Березовая роща". Екатеринбург, снег, зима, лес, листья, березы
ЧП произошло рядом с СНТ «Ягодка» (архивное фото) Фото:
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В Серове в лесу нашли женскую голову

Женская голова, которую нашли в лесах рядом с СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, может принадлежать женщине до 30 лет. Такое предположение сделал источник URA.RU, близкий к следственной группе.

«Останки определенно не принадлежат пропавшей 44-летней женщине, о которой сначала подумали все. В любом случае, ждем результатов экспертизы. Но поиски продолжаются. Они осложняются снегом, который продолжает идти», — сообщил собеседник агентства.

В распоряжении URA.RU оказалось фото головы, которую обнаружили местные жители. На кадрах — окровавленный череп с рыжими волосами, видны следы от укусов. «Голову нашли до обеда. Уже в 14 часов здесь работали силовики. Все в садах просто перепугались от этой головы», — сказал корреспонденту серовчанин.

Жуткую находку обнаружили днем 8 апреля. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СКР и МВД. Сейчас сыщики ищут другие останки, которые могли растащить дикие животные. Горожане в соцсетях выдвинули версию о маньяке, который может орудовать в лесах.

Жительница, которую ищут в Серове, пропала в начале марта. Источник говорил, что, предположительно, последний раз ее видел в соседнем селе Филькино. У нее черные волосы.

Жуткая находка потрясла местных жителей
Жуткая находка потрясла местных жителей
Фото:

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Женская голова, которую нашли в лесах рядом с СНТ «Ягодка» в Серове Свердловской области, может принадлежать женщине до 30 лет. Такое предположение сделал источник URA.RU, близкий к следственной группе. «Останки определенно не принадлежат пропавшей 44-летней женщине, о которой сначала подумали все. В любом случае, ждем результатов экспертизы. Но поиски продолжаются. Они осложняются снегом, который продолжает идти», — сообщил собеседник агентства. В распоряжении URA.RU оказалось фото головы, которую обнаружили местные жители. На кадрах — окровавленный череп с рыжими волосами, видны следы от укусов. «Голову нашли до обеда. Уже в 14 часов здесь работали силовики. Все в садах просто перепугались от этой головы», — сказал корреспонденту серовчанин. Жуткую находку обнаружили днем 8 апреля. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СКР и МВД. Сейчас сыщики ищут другие останки, которые могли растащить дикие животные. Горожане в соцсетях выдвинули версию о маньяке, который может орудовать в лесах. Жительница, которую ищут в Серове, пропала в начале марта. Источник говорил, что, предположительно, последний раз ее видел в соседнем селе Филькино. У нее черные волосы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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