В аптеках Екатеринбурга исчез препарат от смертельной болезни

В трех крупных сетях аптек в Екатеринбурге не оказалось вакцины от бешенства КОКАВ При этом представители некоторых компаний сообщили URA.RU, что аналога препарата в продаже нет.
«Разные бывают производители. Есть, например, КОКАВ. Но у нас не бывает против бешенства вакцины по аптекам», — сказали на горячей линии «Живики». В двух других сетях поделились аналогичной информацией: «К сожалению, нет в наличии», — сказал представитель «Магнит-аптеки», отметив, что не знает сроков поставки.
Препарата нет в наличии и в «Фармленде». «Есть другая еще вакцина антирабическая от бешенства, но по Екатеринбургу тоже нет», — ответили корреспонденту. В «Планете здоровья» КОКАВ тоже не оказалось, как и ее аналогов: «Нет-нет, я проверила. Не в наличии», — отметили в компании. На сайтах некоторых аптек есть карточки препарата, однако указывается, что «товар временно недоступен», как, например, у «Виты».
Бешенство — крайне опасное и смертельное вирусное заболевание для человека. Например, в октябре 2024-го на девушку возле садика №550 на улице Советской напала стая собак. Они разорвали ее одежду и искусали ноги. До конца года пострадавшей ставили уколы против бешенства. В пресс-службу Центра общественного здоровья и медицинской профилактики направлен запрос с просьбой прокомментировать обеспечение города антирабическими препаратами, ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках уральской столицы возник дефицит и вакцины против клещевого энцефалита «Клещ-э-вак». В сетях отмечали, что также не знают сроков поставок. При этом клещи уже активизировались в регионе — первый укус произошел еще 18 марта.
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