В десятках аптек Екатеринбурга возник дефицит вакцины от страшной болезни

В Екатеринбурге в трех сетях аптек не оказалось вакцины «Клещ-э-вак», которую используют против клещевого энцефалита. На горячих линиях компаний «Вита», «Планета здоровья» и «Магнит-аптека» URA.RU сказали, что иммуноглобулина в наличии также нет. При этом препараты оказались в двух других сетях.
В сети аптек «Вита» (более 100 филиалов) осталась всего одна упаковка в аптеке на Гагарина (продается по 10 доз, а при продаже делится). «Товар остался только в наличии на Гагарина, 1. Уцененная упаковка, цена 3321 рубль. Срок годности до конца августа 2025 года», — сказали на горячей линии. Иммуноглобулина в сети не оказалось.
В «Живике», филиалов которой в городе около 180, вакцина есть, но не во всех районах. Оператор рассказал корреспонденту, что в аптеках сети нет доз в Академическом районе, в Заречном, Парковом, а также в микрорайонах Птицефабрика и Синие Камни. При этом купить можно на Эльмаше, Уралмаше, в центре города, Компрессорном, Пионерском, Кольцово, на Сортировке, Уктусе и Химмаше. Такая же ситуация сложилась и с иммуноглобулином — ампулы продаются в большинстве районов уральской столицы. В среднем стоимость дозы вакцины стоит около 500 рублей, а лекарства — 600-700.
Вакцина есть в сети «Фармленд» (входит около 140 филиалов) — и взрослая, и детская. Например, в центре города примерно по 10 доз есть в аптеке на пр. Ленина и в двух филилалах на Луначарского. Дефицита иммуноглобулина тоже нет — его можно купить на Готвальда, Волгоградской, Радищева и Родонитовой.
В «Планете здоровья» (больше 30 аптек) не оказалось ни вакцины, ни иммуноглобулина. «В аптеках, которые мы обслуживаем, нет в наличии [„Клещ-э-вак“]. <…> Иммуноглобулина тоже нет», — сказали на горячей линии. Когда появятся препараты в аптеках, оператор не знает.
О полном отсутствии этих препаратов сообщили и в «Магнит-Аптеке» (в городе их 19). «К сожалению, данного товара [вакцины] нет в наличии. — А иммуноглобулина? — Его также нет», — сказала после проверки базы сотрудница справочного центра. По ее словам, аналогов «Клещ-э-вак» в аптеках тоже нет, а о сроках поставок там тоже не в курсе.
С чем связано отсутствие вакцин и иммуноглобулина в аптеках, представители не говорят. При этом 18 марта в уральской столице уже выявили первый клещевой укус, а жители города начинают записываться на прививку в местные поликлиники, ведь в текущем году численность клещей увеличится. В пресс-службу Центра общественного здоровья и медицинской профилактики направлен запрос с просьбой прокомментировать обеспечение города вакцинами.
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