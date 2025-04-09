В Кремле не комментируют информацию о якобы взятых в плен китайских солдатах

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В Кремле не могут комментировать информацию о взятых в плен ВСУ китайских граждан, заявил Песков
В Кремле не могут комментировать информацию о взятых в плен ВСУ китайских граждан, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кремль не имеет возможности комментирования информации о якобы взятых ВСУ в плен китайских солдат. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никак не могу прокомментировать эту информацию», — заявил Песков. 8 апреля появились сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для обсуждения ситуации и выяснения информации о возможном участии китайских граждан в конфликте. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

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Кремль не имеет возможности комментирования информации о якобы взятых ВСУ в плен китайских солдат. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никак не могу прокомментировать эту информацию», — заявил Песков. 8 апреля появились сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для обсуждения ситуации и выяснения информации о возможном участии китайских граждан в конфликте. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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