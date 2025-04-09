В Кремле не комментируют информацию о якобы взятых в плен китайских солдатах

Кремль не имеет возможности комментирования информации о якобы взятых ВСУ в плен китайских солдат. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никак не могу прокомментировать эту информацию», — заявил Песков. 8 апреля появились сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для обсуждения ситуации и выяснения информации о возможном участии китайских граждан в конфликте. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.
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