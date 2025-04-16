В Великой Отечественной войне Победу над фашизмом помогали приближать многие мусульмане Курганской области. Большую их часть составляли татары и башкиры, давно осевшие в зауральских краях. Воины успешно защищали свою страну не только на фронте, но и в тылу — на границе с Японией. О героических подвигах курганских воинов-мусульман и их наградах — в материале корреспондента URA.RU.
Захватчик фашистов-генералов Шагадат Кадыров
Шагадат Кадыров родился в 1910 году в деревне Калмык-Абдрашево. Старший сержант прошел всю Великую Отечественную войну. Был командиром отделения конной разведки. Воевал в Белоруссии, Польше, Венгрии, Чехословакии в составе 33-го гвардейского кавалерийского полка.
Закаленный боями Шагадат смело и решительно шел на опасные операции, чтобы наверняка добыть пленных и штабные документы. За годы войны лично захватил 37 «языков». В одном из сражений пленил немецкого генерала, который раскрыл ценные сведения о фашистах. По рассказам земляков, Кадыров был лично знаком с известным военачальником, дважды Героем Советского Союза Константином Рокоссовским. После войны один из маршалов приезжал к нему в гости и благодарил за спасение.
«На параде Победы в июне 1945 года герой Шагадат Кадыров гарцевал на верном коне по Красной площади в составе сводного батальона. Затем на нем прибыл в свой родной совхоз», — сообщается в архивных документах.
Кадыров был награжден двумя орденами «Отечественная война», тремя орденами «Красная Звезда», двумя ордена «Слава» второй и третьей степени и еще пятью медалями и восемью благодарностями Верховного Главнокомандующего. Его именем названа одна из улиц в деревне Калмык-Абдрашево.
Гроза самураев — Сафиулла Иргизов
Родился в 1917 году в селе Сафакулево. После окончания техникума работал учителем. Был призван в армию за три года до начала Великой Отечественной войны. Восемь лет воинской службы провел вдали от фронтовых боев — защищал Родину от посягательств самураев на границе Японии.
Лейтенант Иргизов участвовал в освобождении Южного Сахалина в составе Дальневосточного фронта в должности начальника разведки первого дивизиона 284 артиллерийского полка 79 Горнострелковой дивизии. Бои на границе шли тяжелые и кровопролитные. Сотни «кукушек»-снайперов на деревьях и группы диверсантов-смертников действовали на всем пути их наступления, но отвага и мужество советских воинов, включая Сафиуллу, было непоколебимым.
«Самураи устраивали против нас сплошные лесные завалы на дорогах, разрушали все мосты, отравляли продукты и воду. И если нам удалось сравнительно быстро разгромить японцев, то в этом большую роль сыграли боевая выучка и смекалка наших воинов, в том числе моих сослуживцев, горячая любовь к Родине, советский патриотизм и массовый героизм», — вспомнил после войны Иргизов.
С войны герой вернулся в 1946 году. После демобилизации работал в школе и райкоме партии. После 20 лет трудился в редакции газеты «Трудовая слава». В течение пяти лет был ее редактором. Очень много Иргизов занимался историей родного района. Основал историко-краеведческий музей, был членом Союза журналистов. Написал книгу «Страницы истории Сафакулевского района». Награжден орденами «Красная Звезда» и «Отечественная война». Является почетным гражданином села Сафакулево и Сафакулевского района.
Герой СССР — Хамазан Гизатуллин
Родился в 1921 году в деревне Сибирки Шадринского района. Рос в крестьянской семье. После окончания Ичкинской семилетней школы работал в коллективном хозяйстве. Был призван в армию за год до Великой Отечественной войны. Служил в артиллерии. После окончания школы сержантского состава в 1942 году ушел на фронт командиром орудия и взвода. Воевал на Центральном, Юго-Западном и втором Белорусском фронтах в составе 63-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона.
Показал образец бесстрашия и находчивости при форсировании Днепра. В октябре 1943 года в районе поселка Лоев Гомельской области Гизатуллин в числе первых на плоту переправился через реку. Быстро закрепился на захваченном плацдарме и огнем прямой наводкой уничтожил две пулеметные точки и свыше 20 гитлеровцев. Отбил контратаки и обеспечил переправу главных сил дивизиона.
«Восемь километров продвигался расчет Гизатуллина в передовых цепях наступавших, отважные артиллеристы подбили семь танков. В этом бою старший сержант Гизатуллин был ранен в обе ноги и уже в госпитале узнал о высокой награде — звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»», — сообщалось в архивных документах.
В 1945 году Гизатуллин со своим расчетом участвовал в Висло-Одерской операции. Заставил фашистов пуститься в бегство и бросить орудия. После войны продолжал службу в Советской Армии до 1960 года. Перед уходом в запас получил звание подполковника, а в 2000-м — полковника. Был награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», за освобождение и взятие городов. После службы обосновался в Адыгеи. Является почетным гражданин города Майкоп. В шадринском селе Юлдус школа носит его имя.
Военкор Абдулла Ахметов
Родился в 1905 году в станице Звериноголовской Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне — село Звериноголовское). После окончания советско-партийной школы работал корреспондентом в разных газетах и журналах. С 1938 года был членом Союза писателей СССР. В мае 42-го года призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Сначала воевал на Калининском фронте пулеметчиком, а после стал военным корреспондентом первого Прибалтийского фронта.
Военкоров называли «ходоками», ведь основное время они проводили в войсках, а в редакции появлялись лишь для сдачи материалов в газету. Статьи писались на татарском языке. Тираж рассчитывали так, чтобы на десять бойцов приходилось по экземпляру.
Особенно солдаты любили рубрику «Анекдоты Ходжи Насреддина», большая часть которых публиковалась под псевдонимом Абдуллы «Ахмет-солдат». Фронтовые юмор и сатира служили оружием в борьбе с врагом.
«Военкор, он и во время обороны, и во время наступления на переднем крае, разыскивает героев, которые первыми прорвали оборону врага, нанесли ему первые удары, разговаривать с ними о только что произошедших событиях, организовывать материал для газеты. В такие горячие дни он и воин, и организатор и, если надо, становится командиром. Быстро отложив перо, берет в руки пистолет или автомат вместе с бойцами идет в атаку», — писал Ахметов.
В июне 1945 года направлен военкором общественно-политической газеты «Суворовский натиск» (на татарском языке) на Забайкальский фронт. Ахметова демобилизовали в сентябре 1946-го года. После войны он продолжит работать писателем, выпустит десятки книг. Ахметов награжден орденом «Красная звезда», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над Японией» и «За взятие Кенигсберга».
Освободитель Польши Фарит Ибрагимов
Родился в 1926 году в деревне Мишакаево. Когда фашистские захватчики напали на Родину, ему было всего 17 лет. Узнав о начале Великой Отечественной войны, сам пришел в военкомат и напросился на фронт. В 1942 году после окончания сержантской школы артиллеристов был направлен в распоряжение первого Белорусского фронта командиром орудийного расчета. Прошел боевой путь до самого Берлина. Бил нацистов на Курской дуге и в брянских лесах. Освобождал от германского ига Польшу и форсировал реку Одер.
На подступах к Варшаве помог прорвать мощную оборону противника. Здесь артиллерист получил свое первое боевое ранение. После госпиталя старший сержант вновь отважно ринулся в ожесточенные бои.
«Артиллерист из Мишакаево закончил войну за Берлином — на Эльбе, в звании старшего сержанта гвардии. Мишакаево ждало возвращения своего сына. Ждали его мама, сестры, родственники, земляки, цепко держа в памяти семнадцатилетнего юношу Фарита. А вернулся артиллерист возмужавшим, с боевыми наградами», — поделились воспоминаниями его родственники.
Ибрагимов был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и «За боевые заслуги». После возвращения в родное село фронтовик работал хлеборобом и кукурузоводом до самой пенсии. Награды носил редко и только по особо торжественным дням, поскольку считал, что советский солдат воевал не ради орденов и медалей, а за мир на земле.
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