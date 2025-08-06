Осетровая луна и парад планет 9 августа: чем опасно и что нельзя делать

Астролог Зак: в полнолуние 9 августа увеличится вероятность конфликтов
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Осетровая луна 9 августа приобретет красно-оранжевый оттенок
Осетровая луна 9 августа приобретет красно-оранжевый оттенок Фото:

Августовское полнолуние в 2025 году будет особенно эффектным. Оно совпадет с редким планетным парадом: рядом с Луной на небе появятся Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун. При этом само полнолуние окажет неблагоприятное влияние на жизни людей, затрагивая сферы карьеры, бизнеса и личной жизни. О том, что можно и нельзя делать в период Осетрового полнолуния и как его увидеть — в материале URA.RU.

Что такое полнолуние

Полнолуние можно наблюдать каждый месяц, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, полностью освещая обращенное к нам полушарие спутника. Из-за этого с Земли виден полный лунный диск в ночное время. Лунный цикл длится около 30 дней, первые 15 из которых Луна нарастает и достигает пика в виде полнолуния. Следующие 15 дней она постепенно визуально уменьшается. На 30 день Луна минимально освещена, сообщили на сайте Московского планетария.

Почему Луну 9 августа называют Осетровой

Название Осетровая Луна связано с традициями коренных народов Северной Америки. Для них август был периодом, когда лучше всего ловился осетр. Так и появилось название этого полнолуния. Кроме того, в августе оно традиционно совпадает с началом периода сбора урожая в северных широтах. Поэтому у некоторых коренных народов Северной Америки это астрономическое явление получило названия, отражающие наиболее важные сельскохозяйственные культуры — Кукурузная, Рисовая или Черешневая Луна. У англосаксов это время было известно как Зерновая Луна.

Как влияет полнолуние 9 августа на жизнь людей — мнение астролога

В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, что полнолуние 9 августа является периодом пиковой энергии человека. В это время тянет на подвиги и свершения, но позиция планет в этот день негативно скажется на эмоциональном фоне, повышая раздражительность и нервозность. Потому сам день эксперт рекомендует провести активно, но не нагружая себя обязанностями. 

Что можно и нельзя делать в полнолуние 9 августа 2025

Астролог рекомендует в период полнолуния 9 августа заняться спортом, отправиться на длительную прогулку или выбрать другое занятие, которое обычно помогает сбросить раздражительность и накопившуюся энергию. «При этом Луна в Водолее не рекомендует заниматься рутинными обязанностями. Также не желательно браться за дела, которые вызывают эмоциональное и излишнее физическое напряжение», — сообщил Борис Зак. 

Он отметил, что в полнолуние принято подводить итоги первой половины лунного месяца и анализировать достигнутые результаты. Кроме того, Луна в Водолее в субботу 9 августа и Луна в Рыбах в воскресенье 10 августа благоволит отдыху, расслаблению, медитативным практикам и практикам, помогающим лучше понять себя.

«А вот что категорически не рекомендуется делать, так это общаться с начальством и начинать совсем новые проекты. Последнему не способствует и продолжающийся ретроградный Меркурий», — рассказал специалист. Он отметил, Меркурий отвечает за наше общение, мышление, и в период своего ретроградного движения он затуманивает разум.

Свое ретроградное движение Меркурий завершит только 11 августа. Поэтому в это время важно внимательно принимать решения, новые проекты, запущенные в данный период, могут быстро завершиться. 

Парад шести планет 

9 августа станет не только периодом полнолуния, но и яркого астрономического события — парада планет. Это явление, при котором несколько планет выстраиваются в ряд. Фактически они располагаются на разных орбитах и на огромных расстояниях друг от друга, однако с Земли кажется, что они выстроились в одну линию. По данным «Московского планетария», 9 августа можно будет увидеть сразу несколько планет: Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун. Они будут постепенно сближаться с 9 по 12 августа. 

Где и как наблюдать полнолуние и парад планет

Полнолуние наступит 9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени. Наблюдать полнолуние рекомендуется в ночное время, когда Луна будет практически круглосуточно освещать ночное небо. Лучшее время для наблюдений — с 3:30 до 4:30 утра. 

Чтобы наблюдать парад планет, рекомендуется выйти на открытое пространство с хорошим обзором горизонта до восхода Солнца — примерно с 04:00 до 05:30. 

Сатурн окажется рядом с Луной, ближе к восточному горизонту появятся Венера и Юпитер в созвездии Близнецов. Ниже, в созвездии Рака, будет находиться Меркурий. Рядом появятся Уран и Нептун. Планеты можно будет разглядеть только с помощью бинокля или телескопа при ясной погоде. 

Фазы Луны в августе 2025 года

  • Растущая — с 1 по 8 августа и с 24 по 31 августа;
  • Полнолуние — 9 августа;
  • Убывающая — с 10 по 22 августа;
  • Новолуние — 23 августа.

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Августовское полнолуние в 2025 году будет особенно эффектным. Оно совпадет с редким планетным парадом: рядом с Луной на небе появятся Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун. При этом само полнолуние окажет неблагоприятное влияние на жизни людей, затрагивая сферы карьеры, бизнеса и личной жизни. О том, что можно и нельзя делать в период Осетрового полнолуния и как его увидеть — в материале URA.RU. Что такое полнолуние Полнолуние можно наблюдать каждый месяц, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, полностью освещая обращенное к нам полушарие спутника. Из-за этого с Земли виден полный лунный диск в ночное время. Лунный цикл длится около 30 дней, первые 15 из которых Луна нарастает и достигает пика в виде полнолуния. Следующие 15 дней она постепенно визуально уменьшается. На 30 день Луна минимально освещена, сообщили на сайте Московского планетария. Почему Луну 9 августа называют Осетровой Название Осетровая Луна связано с традициями коренных народов Северной Америки. Для них август был периодом, когда лучше всего ловился осетр. Так и появилось название этого полнолуния. Кроме того, в августе оно традиционно совпадает с началом периода сбора урожая в северных широтах. Поэтому у некоторых коренных народов Северной Америки это астрономическое явление получило названия, отражающие наиболее важные сельскохозяйственные культуры — Кукурузная, Рисовая или Черешневая Луна. У англосаксов это время было известно как Зерновая Луна. Как влияет полнолуние 9 августа на жизнь людей — мнение астролога В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, что полнолуние 9 августа является периодом пиковой энергии человека. В это время тянет на подвиги и свершения, но позиция планет в этот день негативно скажется на эмоциональном фоне, повышая раздражительность и нервозность. Потому сам день эксперт рекомендует провести активно, но не нагружая себя обязанностями.  Что можно и нельзя делать в полнолуние 9 августа 2025 Астролог рекомендует в период полнолуния 9 августа заняться спортом, отправиться на длительную прогулку или выбрать другое занятие, которое обычно помогает сбросить раздражительность и накопившуюся энергию. «При этом Луна в Водолее не рекомендует заниматься рутинными обязанностями. Также не желательно браться за дела, которые вызывают эмоциональное и излишнее физическое напряжение», — сообщил Борис Зак.  Он отметил, что в полнолуние принято подводить итоги первой половины лунного месяца и анализировать достигнутые результаты. Кроме того, Луна в Водолее в субботу 9 августа и Луна в Рыбах в воскресенье 10 августа благоволит отдыху, расслаблению, медитативным практикам и практикам, помогающим лучше понять себя. «А вот что категорически не рекомендуется делать, так это общаться с начальством и начинать совсем новые проекты. Последнему не способствует и продолжающийся ретроградный Меркурий», — рассказал специалист. Он отметил, Меркурий отвечает за наше общение, мышление, и в период своего ретроградного движения он затуманивает разум. Свое ретроградное движение Меркурий завершит только 11 августа. Поэтому в это время важно внимательно принимать решения, новые проекты, запущенные в данный период, могут быстро завершиться.  Парад шести планет  9 августа станет не только периодом полнолуния, но и яркого астрономического события — парада планет. Это явление, при котором несколько планет выстраиваются в ряд. Фактически они располагаются на разных орбитах и на огромных расстояниях друг от друга, однако с Земли кажется, что они выстроились в одну линию. По данным «Московского планетария», 9 августа можно будет увидеть сразу несколько планет: Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун. Они будут постепенно сближаться с 9 по 12 августа.  Где и как наблюдать полнолуние и парад планет Полнолуние наступит 9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени. Наблюдать полнолуние рекомендуется в ночное время, когда Луна будет практически круглосуточно освещать ночное небо. Лучшее время для наблюдений — с 3:30 до 4:30 утра.  Чтобы наблюдать парад планет, рекомендуется выйти на открытое пространство с хорошим обзором горизонта до восхода Солнца — примерно с 04:00 до 05:30.  Сатурн окажется рядом с Луной, ближе к восточному горизонту появятся Венера и Юпитер в созвездии Близнецов. Ниже, в созвездии Рака, будет находиться Меркурий. Рядом появятся Уран и Нептун. Планеты можно будет разглядеть только с помощью бинокля или телескопа при ясной погоде.  Фазы Луны в августе 2025 года
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