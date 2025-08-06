Осетровая луна и парад планет 9 августа: чем опасно и что нельзя делать

Августовское полнолуние в 2025 году будет особенно эффектным. Оно совпадет с редким планетным парадом: рядом с Луной на небе появятся Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун. При этом само полнолуние окажет неблагоприятное влияние на жизни людей, затрагивая сферы карьеры, бизнеса и личной жизни. О том, что можно и нельзя делать в период Осетрового полнолуния и как его увидеть — в материале URA.RU.
Что такое полнолуние
Полнолуние можно наблюдать каждый месяц, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, полностью освещая обращенное к нам полушарие спутника. Из-за этого с Земли виден полный лунный диск в ночное время. Лунный цикл длится около 30 дней, первые 15 из которых Луна нарастает и достигает пика в виде полнолуния. Следующие 15 дней она постепенно визуально уменьшается. На 30 день Луна минимально освещена, сообщили на сайте Московского планетария.
Почему Луну 9 августа называют Осетровой
Название Осетровая Луна связано с традициями коренных народов Северной Америки. Для них август был периодом, когда лучше всего ловился осетр. Так и появилось название этого полнолуния. Кроме того, в августе оно традиционно совпадает с началом периода сбора урожая в северных широтах. Поэтому у некоторых коренных народов Северной Америки это астрономическое явление получило названия, отражающие наиболее важные сельскохозяйственные культуры — Кукурузная, Рисовая или Черешневая Луна. У англосаксов это время было известно как Зерновая Луна.
Как влияет полнолуние 9 августа на жизнь людей — мнение астролога
В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал, что полнолуние 9 августа является периодом пиковой энергии человека. В это время тянет на подвиги и свершения, но позиция планет в этот день негативно скажется на эмоциональном фоне, повышая раздражительность и нервозность. Потому сам день эксперт рекомендует провести активно, но не нагружая себя обязанностями.
Что можно и нельзя делать в полнолуние 9 августа 2025
Астролог рекомендует в период полнолуния 9 августа заняться спортом, отправиться на длительную прогулку или выбрать другое занятие, которое обычно помогает сбросить раздражительность и накопившуюся энергию. «При этом Луна в Водолее не рекомендует заниматься рутинными обязанностями. Также не желательно браться за дела, которые вызывают эмоциональное и излишнее физическое напряжение», — сообщил Борис Зак.
Он отметил, что в полнолуние принято подводить итоги первой половины лунного месяца и анализировать достигнутые результаты. Кроме того, Луна в Водолее в субботу 9 августа и Луна в Рыбах в воскресенье 10 августа благоволит отдыху, расслаблению, медитативным практикам и практикам, помогающим лучше понять себя.
«А вот что категорически не рекомендуется делать, так это общаться с начальством и начинать совсем новые проекты. Последнему не способствует и продолжающийся ретроградный Меркурий», — рассказал специалист. Он отметил, Меркурий отвечает за наше общение, мышление, и в период своего ретроградного движения он затуманивает разум.
Свое ретроградное движение Меркурий завершит только 11 августа. Поэтому в это время важно внимательно принимать решения, новые проекты, запущенные в данный период, могут быстро завершиться.
Парад шести планет
9 августа станет не только периодом полнолуния, но и яркого астрономического события — парада планет. Это явление, при котором несколько планет выстраиваются в ряд. Фактически они располагаются на разных орбитах и на огромных расстояниях друг от друга, однако с Земли кажется, что они выстроились в одну линию. По данным «Московского планетария», 9 августа можно будет увидеть сразу несколько планет: Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун. Они будут постепенно сближаться с 9 по 12 августа.
Где и как наблюдать полнолуние и парад планет
Полнолуние наступит 9 августа 2025 года в 10:55 по московскому времени. Наблюдать полнолуние рекомендуется в ночное время, когда Луна будет практически круглосуточно освещать ночное небо. Лучшее время для наблюдений — с 3:30 до 4:30 утра.
Чтобы наблюдать парад планет, рекомендуется выйти на открытое пространство с хорошим обзором горизонта до восхода Солнца — примерно с 04:00 до 05:30.
Сатурн окажется рядом с Луной, ближе к восточному горизонту появятся Венера и Юпитер в созвездии Близнецов. Ниже, в созвездии Рака, будет находиться Меркурий. Рядом появятся Уран и Нептун. Планеты можно будет разглядеть только с помощью бинокля или телескопа при ясной погоде.
Фазы Луны в августе 2025 года
- Растущая — с 1 по 8 августа и с 24 по 31 августа;
- Полнолуние — 9 августа;
- Убывающая — с 10 по 22 августа;
- Новолуние — 23 августа.
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