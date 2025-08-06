Гриб масленок: чем полезен и как правильно готовить

Масленок не отличается ярким ароматом и привлекательным внешним видом, но его часть используют в разных блюдах. Этот гриб богат витаминами, но важно знать, как правильно его готовить. О том, где растут маслята, как они выглядят и как их правильно готовить — в материале URA.RU.
Что такое маслята и как выглядят
Маслята — общее название нескольких видов грибов семейства Болетовые. Название получили за липкую кожицу на шляпке и характерный маслянистый блеск. Шляпка данного гриба характеризуется выпуклой, округлой или иногда конусовидной формой. У зрелых экземпляров она выравнивается и приобретает подушкообразный вид. Диаметр шляпки варьируется от 5 до 15 сантиметров.
Поверхность шляпки покрыта тонкой кожицей, которая отличается скользкостью и в некоторых случаях наличием чешуек. Окраска шляпки колеблется от светло-желтых до коричневых оттенков. Ножка плотная, цилиндрической формы, белого цвета с темным основанием. Ее толщина достигает 3 сантиметров, а высота — до 10 сантиметров.
Виды маслят:
- Масленок обыкновенный характеризуется выпуклой шляпкой коричневатого оттенка, поверхность которой покрыта слизью, однако кожицу можно легко снять. Под шляпкой располагается трубчатый слой желтоватого цвета. Ножка гриба бледно-желтая, с липким белым кольцом;
- Масленок зернистый имеет мясистую выпуклую шляпку, желтовато-белую мякоть, тонкий трубчатый слой (с возрастом желтеющий). Главное отличие от масленка обыкновенного — отсутствие кольца под шляпкой;
- Масленок лиственничный - гриб с лимонного цвета слизистой шляпкой, желтоватым трубчатым слоем под шляпкой и желтой мякотью.
Где растут маслята
Маслята растут в хвойных и смешанных лесах на территории России, включая Европейскую часть страны, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Особенности их произрастания зависят от региона:
- В Московской области и центральных регионах первые экземпляры маслят появляются в начале июня, а наибольший урожай наблюдается во второй половине августа;
- В Ленинградской области и на северных территориях рост маслят начинается также с начала июня, однако обильное плодоношение приходится на период с августа по октябрь;
- В Сибири основной сезон сбора маслят приходится на август и сентябрь, когда погодные условия сохраняются достаточно теплыми и влажными;
- На Урале грибы начинают появляться уже в июне, а при благоприятных условиях сбор маслят может продолжаться до первых осенних заморозков, обычно наступающих во второй половине октября.
Чем полезны и вредны маслята
В беседе с URA.RU диетолог Дарья Русакова рассказала, что маслята — полезные грибы, богатые витаминами B2, B3, D и такими минералами, как калий, фосфор, железо. В100 граммах свежих маслят содержится 3-4 грамма белка. Кроме того, они низкокалорийные — в 100 граммах маслят всего 19-25 ккал. Также специалист отметила, что этот вид грибов улучшает метаболизм и поддерживает иммунитет и содержит антиоксиданты (бета-глюканы). При этом они так же, как и другие грибы могут быть вредными.
«Маслята могут нанести вред организму, если собирать их в неблагоприятных местах. Грибы быстро впитывают и накапливают вредные вещества, поэтому недопустимо собирать их вблизи промышленных предприятий и дорог», — рассказывает эксперт.
Кому нельзя есть маслят
Маслята не рекомендуются для употребления маленькими детьми. Как отмечает диетолог, грибы полностью противопоказаны детям младше трех лет из-за их сложной усвояемости. «Детям до семи лет также не стоит давать грибы, поскольку их оболочки содержат хитин, который плохо переваривается и может вызвать ощущение тяжести в желудке», — пояснила специалист.
Она также подчеркнула, что маслята и другие грибы не следует включать в рацион людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или почек, особенно в периоды обострения этих заболеваний.
Как правильно употреблять маслят
По словам диетолога, подосиновики можно варить жарить, тушить, солить, мариновать, сушить. Однако при приготовлении эксперт советует обязательно снимать липкую кожицу со шляпок. Перед жаркой или тушение рекомендуется отваривать грибы в течение 15-20 минут. «Маринованные маслят менее полезны. Избыток соли и уксуса, которые накапливаются в грибах, негативно сказывается на организме», — уточнила Дарья Русакова.
Также она отметила, что маслята хорошо сочетаются с овощами, особенно с картофелем и морковью. Зелень и крупы улучшают усвоение грибов. Эксперт советует избегать употребления алкоголя вместе с маслятами. Совместное употребление этих продуктов может негативно сказываться на работе желудочно-кишечного тракта и вызвать дискомфорт в животе.
Топ-3 простых рецепта с маслятами
Грибная икра из маслят
Приготовление: грибы следует отваривать в кипящей воде в течение 20 минут, после чего тщательно промыть и дать полностью стечь жидкости. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать и обжарить оба ингредиента до появления золотистой корочки. Отваренные маслята измельчить с помощью блендера, добавить специи и свежую нарезанную зелень, затем соединить полученную массу с обжаренными овощами. Грибную икру следует тушить на медленном огне около 30 минут, периодически помешивая и добавляя растительное масло по мере необходимости.
Тушеные маслята
Приготовление: грибы необходимо очистить от кожицы и пленок, тщательно промыть их в холодной воде. Крупные экземпляры следует разрезать пополам, а мелкие оставить целыми. После этого грибы помещаются в холодную подсоленную воду, доводятся до кипения, затем сразу снимаются с огня, откидываются на дуршлаг и оставляются для удаления лишней жидкости. Мелко нарезанный лук обжаривается на растительном масле, после чего к нему добавляются подготовленные грибы и обжариваются вместе еще несколько минут. Далее к смеси добавляется сметана, все тщательно перемешивается, сверху посыпается тертым сыром и тушится на слабом огне примерно 15–20 минут.
Суп с маслятами
Приготовление: картофель, морковь и лук необходимо очистить от кожуры и тщательно промыть. У грибов следует аккуратно удалить кожицу с шляпок и вырезать поврежденные или червивые участки, после чего нарезать их небольшими кусочками. Грибы рекомендуется промыть в нескольких водах для удаления загрязнений. Подготовленные грибы помещают в кастрюлю, заливают водой и ставят на огонь. После закипания жидкости нужно снять образовавшуюся пену. Остальные ингредиенты также готовят заранее: лук мелко шинкуют, морковь натирают на терке, затем оба овоща обжаривают на растительном масле до золотистого цвета.
Картофель нарезать средними кусочками, добавить к закипевшим грибам после того, как сняли пену. Посолить и варить 25 минут. Добавить морковь и лук, варить ещё 10 минут. Сметану развести бульоном из супа, влить в суп, проварить ещё 5–7 минут. Пробовать суп на соль: если нужно, добавить ещё соль. Мелко нарезать зелень укропа, предварительно промыв.
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