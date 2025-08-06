Миллионы просмотров ценой перелома: история опасного челленджа Ники Минаж

Вирусный челлендж #NickiMinajChallenge, набравший более 1,3 миллиарда просмотров в TikTok, привел к серьезной травме жительницы Екатеринбурга. 32-летняя Мариана Баруткина получила перелом позвоночника, пытаясь повторить сложную позу рэперши на шпильках. О происшествии написали даже зарубежные СМИ. Подробнее об истории возникновения опасного тренда, его самых ярких последователях и важных уроков для любителей социальных сетей — в материале URA.RU
Как модный челлендж превратился в трагедию
Жительница Екатеринбурга Мариана Баруткина, недавно ставшая мамой, пополнила список жертв вирусных трендов. Пытаясь повторить популярный челлендж Ники Минаж, 32-летняя женщина балансировала на шпильке, установленной на кастрюле и банке детской смеси, но упала с кухонной столешницы и получила перелом позвоночника.
История российской блогерши вышла за пределы страны — о ней написали The Sun, E! Online, Complex и New York Post. «Из-за одного ролика, который и то неудачно снят, я проснулась популярным человеком», — поделилась девушка в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Теперь Мариане предстоит три месяца носить корсет, а ее случай стал поводом для серьезного разговора о безопасности интернет-трендов.
От клипа 2013 года к вирусному тренду 2025-го: история «позы Ники Минаж»
Все началось в 2013 году с музыкального клипа Ники Минаж и Лил Уэйна на трек «High School». В одной из сцен рэперша элегантно сидит у бассейна на высоких каблуках, перекинув одну ногу через другую. Эта поза, которая казалась просто эффектным элементом видео, через 12 лет неожиданно стала источником вдохновения для миллионов.
Весной 2025 года пользователь TikTok с ником @1jacore опубликовал видео, где пытался повторить эту позу. Даже без шпилек ему это давалось с трудом, что вызвало волну комментариев. «Как она вообще додумалась до этого?» — недоумевал автор ролика. Это простое видео запустило настоящую лавину подражаний.
К августу 2025 года хештег #NickiMinajChallenge преодолел отметку в 1,3 миллиарда просмотров. Челлендж эволюционировал: участники уже не просто повторяли позу, а старались делать это на самых неожиданных и нестабильных поверхностях — от стопок книг до перевернутых кастрюль, гантелей и даже дорожных знаков.
Звездные последователи и их рекорды челленджа Ники Минаж
Челлендж быстро привлек внимание знаменитостей. Один из самых вирусных роликов сняла американская инфлюэнсерка Кристи Сара Скотт (@kristy.sarah) — ее видео, где она балансирует на двух гантелях, набрало более 87 миллионов просмотров.
Российские знаменитости не остались в стороне. Настя Ивлеева продемонстрировала свои навыки равновесия, устояв на двух кастрюлях и термокружке Stanley, что привлекло внимание самой Ники Минаж — рэперша репостнула ролик в своих социальных сетях. Экс-солистка «Ранеток» Наташа Мильниченко (Netoxic) выполнила челлендж на пианино, а казахстанский блогер Карина Оксукпаева собрала 30 миллионов просмотров своей версией тренда.
К слову, челлендж объединил не только женщин — многие мужчины тоже пытались повторить знаменитую позу, часто придавая своим попыткам комедийный характер.
«Безобидное развлечение» с серьезными последствиями
Случай Марианы Баруткиной — не первый пример того, как погоня за лайками может обернуться травмой. Спортивный врач и ортопед Андрей Литвиненко в беседе с aif.ru предупреждает, что подобные трюки могут привести к переломам лодыжек, травмам голеностопа, вывихам и даже более серьезным повреждениям.
История молодой мамы из Екатеринбурга показывает реальные риски. Ради эффектного видео она установила на кухонную столешницу кастрюлю, а на нее — банку детской смеси, купленную для своего малыша. В туфлях на шпильках Мариана попыталась удержать равновесие, но конструкция оказалась слишком нестабильной. В результате падения врачи диагностировали у нее компрессионный сгибательный перелом тела позвонка Th9.
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