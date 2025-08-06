«Потерял рынок»: продюсер — о возможном запрете Максу Барских на въезд в РФ

В начале августа 2025 года стало известно, что украинскому певцу Максу Барских могут запретить въезд в Россию. Продюсер Павел Рудченко в комментарии URA.RU отметил, что даже без официального запрета певец уже потерял российскую аудиторию и возможность зарабатывать в стране, где раньше проходила основная часть его концертов.
Барских под угрозой запрета въезда в Россию
Правоохранительные органы РФ рассматривают возможность ограничения въезда на территорию России для украинского исполнителя Макса Барских (настоящее имя — Николай Бортник). По информации РИА Новости, у властей есть основания для подобного решения.
«Барских могут не впустить в РФ в связи с наличием на это оснований. Решение о запрете въезда может быть принято в установленном порядке», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Макс Барских стал известен после участия в украинском шоу «Фабрика звезд — 2» в 2008 году. Широкую популярность в России он получил благодаря хитам «Туманы», «Неверная» и «Неземная». В 2010 году певец был удостоен премии MTV Europe Music Awards в номинации «Лучший украинский артист».
Мнение продюсера на запрет въезда Барских в Россию
Продюсер Павел Рудченко подчеркнул, что Барских давно прекратил работу в России, еще с начала специальной военной операции. По его словам, артист не только оказывал помощь украинским вооруженным силам, но и неоднократно негативно высказывался о России и ее гражданах.
«Макс Барских уже долгое время на территории России не работает, еще с начала СВО. И он не просто всячески помогал украинской армии, он еще и по-всякому высказывался, очень злостно и ревностно высказывался в отношении русских солдат, в отношении русских зрителей, то есть он прям поливал русских грязью», — отметил Рудченко.
После начала СВО Барских действительно занял однозначную позицию. В апреле 2022 года в эфире украинского телеканала «Украина 24» певец рассказал, что занимается волонтерской деятельностью — отправляет еду, лекарства и деньги переселенцам. В том же месяце артист опубликовал на своем YouTube-канале видео, где появился в военной форме и спрашивал подписчиков, как они собираются праздновать победу Украины.
Как повиляет на Макса Барских запрет на въезд в Россию
По мнению продюсера, даже если официального запрета на въезд не последует, перспективы выступлений Барских в России весьма сомнительны. «Даже если ему не запретят въезд в Россию, я думаю, ни один уважающий себя гражданин нашей страны на его концерт не пойдет. И в любом случае общественность поднимется и будет бойкотировать его мероприятия», — уверен Рудченко.
Самым серьезным последствием своей позиции для Барских, по оценке Рудченко, стала потеря российского рынка, который ранее был основным источником доходов певца.
«То, что он потерял, это однозначно: он потерял монетизацию и основной рынок своих доходов. То есть концертно-гастрольная деятельность у него, в принципе, держалась на России. И отказавшись открыто от России, он отказался от возможности быть певцом в нашей стране», — заключил продюсер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.