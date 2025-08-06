Пойманный с поддельными правами в ЯНАО тракторист оказался жителем Кургана

Тракторист из Губкинского (ЯНАО), пойманный с поддельными правами, оказался жителем Курганской области. Фальшивое удостоверение на управление трактором он приобрел еще в 2021 году, сообщили URA.RU источники на условиях анонимности.
«По приезду в Губкинский в октябре 2024 житель Кургана устроился работать на трактор. С октября 2024 года по 25 февраля он успешно убирал снег в городе, пока не был остановлен сотрудниками ГАИ в рамках проводимого рейда. Сотрудники и выявили в удостоверении явные признаки подделки», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Права, купленные им за 35 тысяч рублей через курьера в селе Белозерское Курганской области, не имели микрошрифта в строках, цвет бланка удостоверения отличался от цвета в образце. Сведения о правах тракториста-машиниста также отсутствовали в базе. Документ изъяли, а в отношении курганца возбудили уголовное дело. Суд принял решение оштрафовать тракториста на 20 тысяч рублей.
Корреспондент агентства отправил запрос в ямальскую ГАИ. Ответ ожидается.
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