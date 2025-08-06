Черчесов в 61 год во второй раз возглавил грозненский «Ахмат»

Новым главным тренером футбольного клуба (ФК) «Ахмат» назначен 61-летний Станислав Черчесов, сообщили в пресс-службе команды из Грозного. В прошлом он уже работал с ФК — в сезоне 2012/13 под его руководством клуб занял восьмое место в Российской премьер-лиге — на тот момент это являлось наивысшим достижением в истории «Ахмата».
«Станислав Черчесов стал новым главным тренером футбольного клуба „Ахмат“. Контракт с известным российским специалистом подписан на три года», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в telegram-канале.
В тренерская карьера Станислава Черчесова очень успешна: под его руководством сборная России впервые вышла в четвертьфинал Чемпионата мира-2018 — это стало лучшим результатом национальной команды за всю ее историю. Кроме того, тренер привел московский «Спартак» к серебряной медали на Чемпионате России, варшавскую «Легия» — к победе на Кубке Польши, сделав ФК чемпионом в стране, а также дважды приводил венгерский ФК «Ференцварош» к титулу чемпиона и победе в Кубке в рамках государства.
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