Черчесов в 61 год во второй раз возглавил грозненский «Ахмат»

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Станислав Черчесов имеет значительные успехи на посту тренера футбольных сборных
Станислав Черчесов имеет значительные успехи на посту тренера футбольных сборных Фото:

Новым главным тренером футбольного клуба (ФК) «Ахмат» назначен 61-летний Станислав Черчесов, сообщили в пресс-службе команды из Грозного. В прошлом он уже работал с ФК — в сезоне 2012/13 под его руководством клуб занял восьмое место в Российской премьер-лиге — на тот момент это являлось наивысшим достижением в истории «Ахмата».

«Станислав Черчесов стал новым главным тренером футбольного клуба „Ахмат“. Контракт с известным российским специалистом подписан на три года», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в  telegram-канале.  

В тренерская карьера Станислава Черчесова очень успешна: под его руководством сборная России впервые вышла в четвертьфинал Чемпионата мира-2018 — это стало лучшим результатом национальной команды за всю ее историю. Кроме того, тренер привел московский «Спартак» к серебряной медали на Чемпионате России, варшавскую «Легия» — к победе на Кубке Польши, сделав ФК чемпионом в стране, а также дважды приводил венгерский ФК «Ференцварош» к титулу чемпиона и победе в Кубке в рамках государства. 

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Новым главным тренером футбольного клуба (ФК) «Ахмат» назначен 61-летний Станислав Черчесов, сообщили в пресс-службе команды из Грозного. В прошлом он уже работал с ФК — в сезоне 2012/13 под его руководством клуб занял восьмое место в Российской премьер-лиге — на тот момент это являлось наивысшим достижением в истории «Ахмата». «Станислав Черчесов стал новым главным тренером футбольного клуба „Ахмат“. Контракт с известным российским специалистом подписан на три года», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в  telegram-канале.   В тренерская карьера Станислава Черчесова очень успешна: под его руководством сборная России впервые вышла в четвертьфинал Чемпионата мира-2018 — это стало лучшим результатом национальной команды за всю ее историю. Кроме того, тренер привел московский «Спартак» к серебряной медали на Чемпионате России, варшавскую «Легия» — к победе на Кубке Польши, сделав ФК чемпионом в стране, а также дважды приводил венгерский ФК «Ференцварош» к титулу чемпиона и победе в Кубке в рамках государства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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