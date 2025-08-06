Путин и Уиткофф разговаривали в Кремле почти три часа. Видео

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Путин и Уиткофф вели переговоры в Кремле около трех часов
Путин и Уиткофф вели переговоры в Кремле около трех часов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем американского главы Стивеном Уиткоффом в Кремле завершились спустя почти три часа. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера. 

«Беседа Путина и спецпосланника Трампа продолжалась около трех часов», — заявили в пресс-службе главы государства. Информацию передает телеканал «Звезда». Кортеж американского дипломата уже покинул территорию Кремля.

По мнению политолога-американиста Павла Дубравского, визит Уиткоффа в Москву, вероятно, может стать последним. Эксперт связал это с жесткими требованиями, выдвинутыми российской стороне американским лидером Дональдом Трампом. Он также напомнил, что накануне президент США лично заявил о намерении оценить возможность достижения соглашения с Москвой.

Текущая поездка Стива Уиткоффа в столицу РФ является уже пятой по счету с начала 2025 года. До этого спецпредставитель приезжал в город 25 апреля, а 11 апреля находился с визитом в Санкт-Петербурге. Оба раза на переговорах присутствовал Владимир Путин.

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Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем американского главы Стивеном Уиткоффом в Кремле завершились спустя почти три часа. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.  «Беседа Путина и спецпосланника Трампа продолжалась около трех часов», — заявили в пресс-службе главы государства. Информацию передает телеканал «Звезда». Кортеж американского дипломата уже покинул территорию Кремля. По мнению политолога-американиста Павла Дубравского, визит Уиткоффа в Москву, вероятно, может стать последним. Эксперт связал это с жесткими требованиями, выдвинутыми российской стороне американским лидером Дональдом Трампом. Он также напомнил, что накануне президент США лично заявил о намерении оценить возможность достижения соглашения с Москвой. Текущая поездка Стива Уиткоффа в столицу РФ является уже пятой по счету с начала 2025 года. До этого спецпредставитель приезжал в город 25 апреля, а 11 апреля находился с визитом в Санкт-Петербурге. Оба раза на переговорах присутствовал Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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