Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем американского главы Стивеном Уиткоффом в Кремле завершились спустя почти три часа. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.
«Беседа Путина и спецпосланника Трампа продолжалась около трех часов», — заявили в пресс-службе главы государства. Информацию передает телеканал «Звезда». Кортеж американского дипломата уже покинул территорию Кремля.
По мнению политолога-американиста Павла Дубравского, визит Уиткоффа в Москву, вероятно, может стать последним. Эксперт связал это с жесткими требованиями, выдвинутыми российской стороне американским лидером Дональдом Трампом. Он также напомнил, что накануне президент США лично заявил о намерении оценить возможность достижения соглашения с Москвой.
Текущая поездка Стива Уиткоффа в столицу РФ является уже пятой по счету с начала 2025 года. До этого спецпредставитель приезжал в город 25 апреля, а 11 апреля находился с визитом в Санкт-Петербурге. Оба раза на переговорах присутствовал Владимир Путин.
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