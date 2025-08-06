ВС РФ уничтожили две крупные цели в Черном море

Военные России в акватории Черного моря поразили два безэкипажных корабля украинских бойцов. Также они улучшили свое положение на харьковском, сумском и донецком направлении в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в юго-западной части Черного моря", — заявило ведомство в суточной фронтовой сводке в telegram-канале. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и боевой технике нескольких бригад противника в районах Андреевки, Корчаковки, Новой Сечи, Песчаного, Рыжевки, Храповщины и Ястребиного в Сумской области.
При этом на харьковском направлении были поражены подразделения механизированных и мотопехотных бригад ВСУ, а также штурмового полка в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск, Гатище, Хатнее и Чугуновка. Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции на передовой и нанесла удары по формированиям украинская бригад в районах Ставок и Старого Каравана в ДНР, а также вблизи Дружелюбовки и Купянска Харьковской области.
Подразделения «Южной» группировки укрепили свое тактическое положение и нанесли удары по личному составу и технике пяти подразделений ВСУ и по бригаде спецназначения «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) в районах Голубовки, Звановки, Иванополья, Ильиновки, Константиновки и Северска в Донецкой Народной Республике.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ вступили в бой в городской черте Купянска в Харьковской области. По его словам, войскам удалось занять позиции на северных окраинах города. При этом ВСУ подготовили оборонительные сооружения в этом районе и сейчас предпринимают попытки сдержать наступление российских сил.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация
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