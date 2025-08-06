Стали известны подробности новых переговоров Зеленского и Трампа

Axios: Трамп и Зеленский могут поговорить после визита Уиткоффа в Москву
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Беседа Трампа и Зеленского ожидается после переговоров спецпредставителя США и Путина
Беседа Трампа и Зеленского ожидается после переговоров спецпредставителя США и Путина Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп, предположительно, может провести беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским сегодня — то есть после переговоров между лидером РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем Штатов Стивом Уиткоффом. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. 

"Трамп, как ожидается, поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным", — заявили источники. Информацию передает портал Axios.

Сегодня в Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа, она длились около трех часов. В ходе нее стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам, связанным с кризисом на Украине. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, диалог отличался конструктивностью и насыщенностью, а сама встреча была продуктивной. 

По его словам, в ходе беседы Владимир Путин передал Дональду Трампу ряд сигналов, касающихся Киева, и изложил российскую точку зрения по данному вопросу. В ответ Москва так же получила послания от американской стороны, которые были переданы при посредничестве Стивена Уиткоффа.

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Президент США Дональд Трамп, предположительно, может провести беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским сегодня — то есть после переговоров между лидером РФ Владимиром Путиным и спецпредставителем Штатов Стивом Уиткоффом. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.  "Трамп, как ожидается, поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным", — заявили источники. Информацию передает портал Axios. Сегодня в Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа, она длились около трех часов. В ходе нее стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам, связанным с кризисом на Украине. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, диалог отличался конструктивностью и насыщенностью, а сама встреча была продуктивной.  По его словам, в ходе беседы Владимир Путин передал Дональду Трампу ряд сигналов, касающихся Киева, и изложил российскую точку зрения по данному вопросу. В ответ Москва так же получила послания от американской стороны, которые были переданы при посредничестве Стивена Уиткоффа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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