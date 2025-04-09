В Курганской области назвали дату проведения последних звонков

Последние звонки в школах Курганской области рекомендовано провести 24 мая, однако администрации образовательных заведений могут выбрать другую дату для мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки региона в ответ на запрос.
«Министерство просвещения России в 2025 году рекомендовало образовательным организация проводить последние звонки в единый день 24 мая, а выпускные — 28 июня. Руководство школ принимает решение о дате проведения мероприятий самостоятельно», — ответили в ведомстве. В этом году в школах обучается более трех тысяч 11-классников и около 10 тысяч девятиклассников.
В прошлом году в школах Курганской области последние звонки звенели с 20 по 25 мая. Большинство школ Кургана провели мероприятие для 9 и 11 классов 25 мая.
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