Трамп повысил пошлины для Китая до 125%

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Трамп продолжает давить на КНР
Трамп продолжает давить на КНР Фото:
новость из сюжета
Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Соединенные Штаты повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

«На основании неуважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я настоящим повышаю тариф, взимаемый штатами, до 125%. Он вступает в силу немедленно», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Президент США принял решение о введении тарифов в 104% на товары, произведенные в Китае, на что тот ответил введением пошлины в 84% на американские изделия. Это решение привело к снижению стоимости акций и облигаций на финансовых рынках. Ответные меры Китая вызвали значительное падение на международных биржевых площадках. В частности, крупнейшие европейские фондовые индексы понесли значительные потери. Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 3,5%, немецкий DAX сократился на 3,8%, французский CAC 40 снизился на 3,9%, а испанский IBEX потерял 3,2% своей стоимости.

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Соединенные Штаты повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп. «На основании неуважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я настоящим повышаю тариф, взимаемый штатами, до 125%. Он вступает в силу немедленно», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social. Президент США принял решение о введении тарифов в 104% на товары, произведенные в Китае, на что тот ответил введением пошлины в 84% на американские изделия. Это решение привело к снижению стоимости акций и облигаций на финансовых рынках. Ответные меры Китая вызвали значительное падение на международных биржевых площадках. В частности, крупнейшие европейские фондовые индексы понесли значительные потери. Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 3,5%, немецкий DAX сократился на 3,8%, французский CAC 40 снизился на 3,9%, а испанский IBEX потерял 3,2% своей стоимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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