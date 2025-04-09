Трамп повысил пошлины для Китая до 125%

Соединенные Штаты повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.
«На основании неуважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я настоящим повышаю тариф, взимаемый штатами, до 125%. Он вступает в силу немедленно», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Президент США принял решение о введении тарифов в 104% на товары, произведенные в Китае, на что тот ответил введением пошлины в 84% на американские изделия. Это решение привело к снижению стоимости акций и облигаций на финансовых рынках. Ответные меры Китая вызвали значительное падение на международных биржевых площадках. В частности, крупнейшие европейские фондовые индексы понесли значительные потери. Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 3,5%, немецкий DAX сократился на 3,8%, французский CAC 40 снизился на 3,9%, а испанский IBEX потерял 3,2% своей стоимости.
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