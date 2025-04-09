Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собак на школьниц в Прикамье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о нападении стаи бродячих собак на двух школьниц в деревне Лужково Пермского края. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«В СМИ сообщается, что в апреле 2025 года в деревне Лужково бродячие собаки набросились на двух школьниц на улице. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Лужково собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти по пояс в холодную воду. Стая состояла минимум из девяти животных. Прокуратура Пермского края организовала по данному факту проверку.
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