09 апреля 2025

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собак на школьниц в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о нападении стаи бродячих собак на двух школьниц в деревне Лужково Пермского края. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«В СМИ сообщается, что в апреле 2025 года в деревне Лужково бродячие собаки набросились на двух школьниц на улице. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Лужково собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти по пояс в холодную воду. Стая состояла минимум из девяти животных. Прокуратура Пермского края организовала по данному факту проверку.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о нападении стаи бродячих собак на двух школьниц в деревне Лужково Пермского края. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «В СМИ сообщается, что в апреле 2025 года в деревне Лужково бродячие собаки набросились на двух школьниц на улице. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Лужково собаки загнали двух девочек в водоем. Чтобы спастись, детям пришлось зайти по пояс в холодную воду. Стая состояла минимум из девяти животных. Прокуратура Пермского края организовала по данному факту проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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